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中華傳統文化協會20周年 新址揭幕

記者王子涵／舊金山報導
中華傳統文化協會會址將由國父紀念館遷至華埠35 Waverly Place。（谷歌街景）
中華傳統文化協會會址將由國父紀念館遷至華埠35 Waverly Place。（谷歌街景）

中華傳統文化協會將在19日（周六）舉辦20周年慶暨新會址揭幕活動。會址將由國父紀念館遷至華埠35 Waverly Place。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪將主持揭幕儀式。

中華傳統文化協會成立於2003年春天，宗旨為延續及促進中華文化，讓美國華人繼續欣賞中華文化之美，培養華人民主自由的理念，提高在美華人形象。會長趙川三表示，協會堅決支持中華民國，傳承固有文化，捍衛自由民主，協會發展的二十年來始終如一。

副會長陳夏儀表示，協會之前沒有自己獨立的活動地點，一直依附於國父紀念館進行活動。儘管新址的面積也不大，但是可以充當聯絡處的作用，也可以開展小型會議。疫情以來，舉辦活動的難度增大，所以才有了尋找新會址的想法。她表示，將來協會的主要活動仍將在國父紀念館進行。

2003年起，中華傳統文化協會接辦了中華總會館的雙十遊行活動，並從2013年開始接辦所有與慶祝雙十國慶及與中華民國有關的民間活動，包括雙十升旗典禮、全僑公宴、文化訪問團、慶祝大會等。

陳夏儀在10日被台北經濟文化辦事處正式聘請為僑務咨詢委員。她說：「中華民國是我們的鼻祖，我們也是一直支持著中華民國。如果有我能夠幫忙的，我會盡力去做。」

趙川三表示：「中華傳統文化協會今後的另一功能是聯合僑界。認同本會宗旨的僑團都可加入本會，成為僑社溝通的平台，有活動大家可以群策群力，朝向完美的目標而努力。」

中華民國 華人 遊行

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