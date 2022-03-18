華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎
詹姆斯·比爾德基金會 （James Beard Foundation）16日宣布，將2022年的終身成就獎頒給著名中國菜廚師、烹飪電視節目主持人甄文達(Martin Yan)。
比爾德基金會的終身成就獎，被譽為餐飲界的奧斯卡終身成就獎。基金會將於6月13日在芝加哥舉行頒獎典禮。甄文達分別在1994、1996、2001年曾三次榮獲「詹姆斯·比爾德」大獎。
甄文達在獲獎感言中表示：「在我的職業生涯中，有一個美好的家庭、專業的團隊、以及世界各地忠誠的觀眾朋友，我倍感榮幸。從第一天帶上廚師帽至今，得到比爾德基金會授予我的2022終身成就獎。這是美食界難能可貴的奧斯卡獎，是每一個美食從業人員夢寐以求最高榮譽。在這裡我必須要感謝很多人，首先是斯比爾德基金會，感謝我的家人和我的忠於職守的團隊，也感謝四十多年來全世界各地一直支持我的觀眾朋友。這個獎項驗證了我一生職業生涯的努力和奮鬥。」
甄文達作為全球知名烹飪節目「甄能煮」（YAN CAN COOK）的主持人，也是首位成功將中國飲食文化介紹給美國及加拿大主流社會的電視人。甄文達前後錄製有3000 多集享譽海內外的烹飪節目。他還是名人主廚、美食顧問、烹飪講師和多產作家，出版了30 多本食譜，為財富 500 強企業提供烹飪和營養方案，並擔任美國、加拿大、越南等眾多國際烹飪比賽的評委。
上一則
積雪量低於平均 聯邦預測：加州乾旱 今春到初夏趨惡化
下一則
FB留言