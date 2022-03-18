華裔廚師甄文達 獲詹姆斯比爾德終身成就獎

甄文達榮獲「2022詹姆斯比爾德終身成就獎」。（劉小銘供圖）

詹姆斯·比爾德基金會 （James Beard Foundation）16日宣布，將2022年的終身成就獎頒給著名中國菜廚師、烹飪電視節目主持人甄文達(Martin Yan)。

比爾德基金會的終身成就獎，被譽為餐飲界的奧斯卡終身成就獎。基金會將於6月13日在芝加哥舉行頒獎典禮。甄文達分別在1994、1996、2001年曾三次榮獲「詹姆斯·比爾德」大獎。

甄文達在獲獎感言中表示：「在我的職業生涯中，有一個美好的家庭、專業的團隊、以及世界各地忠誠的觀眾朋友，我倍感榮幸。從第一天帶上廚師帽至今，得到比爾德基金會授予我的2022終身成就獎。這是美食 界難能可貴的奧斯卡獎 ，是每一個美食從業人員夢寐以求最高榮譽。在這裡我必須要感謝很多人，首先是斯比爾德基金會，感謝我的家人和我的忠於職守的團隊，也感謝四十多年來全世界各地一直支持我的觀眾朋友。這個獎項驗證了我一生職業生涯的努力和奮鬥。」

甄文達作為全球知名烹飪節目「甄能煮」（YAN CAN COOK）的主持人，也是首位成功將中國飲食文化介紹給美國及加拿大 主流社會的電視人。甄文達前後錄製有3000 多集享譽海內外的烹飪節目。他還是名人主廚、美食顧問、烹飪講師和多產作家，出版了30 多本食譜，為財富 500 強企業提供烹飪和營養方案，並擔任美國、加拿大、越南等眾多國際烹飪比賽的評委。