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金山灣區國慶委員會主委 馬蒨君接任

記者李榮／密爾比達報導
馬蒨君（右）從林美蓮（左）的手中接過印信，擔任國慶委員會主委。（記者李榮／攝影）
馬蒨君（右）從林美蓮（左）的手中接過印信，擔任國慶委員會主委。（記者李榮／攝影）

金山灣區中華民國國慶委員會舉辦日昨晚間召開會議，並且進行國慶委員會主任委員的交接典禮，由駐舊金山經濟文化辦事處長賴銘琪監交，原主任委員林美蓮將重任交給馬蒨君。馬蒨君表示，今年將繼續盛大舉辦國慶相關活動，讓更多人認識中華民國台灣，並協助凝聚愛國心。

金山灣區中華民國國慶委員會成立於1978年以來，每年都在灣區推動中華民國的國慶升旗、元旦升旗等活動。國慶委員會也參與巡遊、國慶酒會、公演等活動，推動僑胞的愛國士氣，並向主流社會介紹中華民國台灣。

馬蒨君指出，自己是功勛子女，父親曾上過戰場、殺過敵人，參與剿匪抗戰等大小戰役，因此她從小也就耳濡目染，有強烈的愛國認同感，「七七瀘溝橋事變河南南口是最慘烈的戰役、我父親就是在那受傷，所幸後來獲救。父親曾經告訴我：當衝鋒號吹響的時候，耳朵聽著號角、眼睛看著旗子，就要勇往直前起身戰鬥。」

卸任的國慶委員會主任委員林美蓮表示，國慶委員會的全體委員在過去一年來的努力之下，大家任勞任怨，包括南灣雙十國慶升旗、國慶晚宴、國慶委員會感恩餐會、僑教中心前主任送別會、元旦升旗典禮等活動都圓滿舉辦，委員會也舉辦了慶功晚宴。去年的國慶升旗相當成功，應該有吸引七、八百人參加。相信今年能持續，更盛大慶祝中華民國的國慶，並在新主委的帶領下參與各式愛國活動。

中華民國 灣區 河南

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