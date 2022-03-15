丁右立推進少數族裔媒體發聲 資助計畫啟動

加州華裔眾議員丁右立推進少數族裔媒體發聲。（個人推特截圖）

支持少數族裔媒體、鼓勵種族歧視受害者發聲，是反亞裔 仇恨運動的重要一環。加州 眾議員丁右立（Phil Ting）推進，加州州立圖書館和亞太裔事務委員會（簡稱CAPIAA）共同出資，少數族裔媒體資助計畫在14日結束申請，並在15日正式開啟長達一年的資助周期。

丁右立14日在推特上表示，作為1.665億元反亞裔仇視法案的一部分，州政府批准的少數族裔媒體資助計畫可以幫助受害者講出他們的故事，加強犯罪預防以及幫助她們更好地恢復。

計畫將為因種族、民族、宗教、性別表達、性取向或其他身份受到仇視事件或仇恨犯罪 影響的群體提供1000萬元的支持。加州州立圖書館將在2021至2022年至少撥款500萬元，並在未來三年發放剩餘的資金。

根據官網介紹，計畫旨在直接為仇恨犯罪的受害者和倖存者服務，支持犯罪預防等措施，對於重點社區進行教育，傳播仇恨犯罪的相關要素和話題，提高社區之間的融合以及跨文化、跨種族的合作。同時，計畫將鼓勵受害者上報仇恨事件及犯罪，減少報告行為的恥辱感，並透過支持少數族裔媒體，傳播種族平等、跨文化、跨種族合作等價值觀。

申請窗口在14日下午5時正式關閉，計畫將在第二天（15日）開始資助活動。獲得批准的少數族裔媒體將得到10至14萬元不等的資助，個人媒體平台將得到4至10萬元的資助。