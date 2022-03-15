舊金山大學男籃挺進「瘋狂三月」 24年來首次

超過1000名球迷和學生聚集在索伯托中心（Sabrato Center）共同慶祝這足以載入校史的成就。（Instagram截圖）

舊金山 大學男籃周日（13日）正式入選國家大學體育協會錦標賽（NCAA Tournament），這也是該校24年以來首次進入該賽事。超過1000名球迷和學生聚集在索伯托中心（Sabrato Center）共同慶祝這足以載入校史的成就。

國家大學體育協會一級聯賽男籃錦標賽錦標賽成立於1939年，是美國最大的全國性體育賽事之一。因為大部分比賽都在3月進行，所以又俗稱「瘋狂三月」（March Madness）。該錦標賽實行單場淘汰制，2011年起參賽球隊被擴充至68支。

舊金山大學將以10號種子的身份，與同區的岡薩加大學（Gonzaga University）和加州 聖瑪麗大學（Saint Mary's College of California）共同參與這一全國性的賽事。他們周四（17日）將在印第安納波利斯（Indianapolis）的東區揭幕戰中對陣7號種子莫瑞州立大学（Murray State University）。

舊金山大學上次進入瘋狂三月還要追溯到1998年，那是戈登僅僅12歲，當時還是他怎麼也不會想到，他將帶領校隊時隔24年再次闖進錦標賽。「這是一個令人難以置信的時刻。」男籃主教練戈登（Todd Golden）表示，「在慶祝之前，我想這是一種解脫。」

球隊首發控衛博揚（Jamaree Bouyea）說：「我們肯定很高興能夠進入瘋狂三月，我們希望可以在這裡贏得比賽。這不是我們旅程的重點，希望我們能夠進入16強或是更好。」

已經大四的巴茲（Khalil Shabazz）表示，「這種感覺是無法形容的，當看到我們的名字出現在大屏幕上，我的手都在顫抖。」