慈濟深耕幸福社區 為灣景區學生發放食物

全球慈濟志工總督黃思賢希望通過幸福校園計畫，走入孩子的家庭，深耕幸福社區。（慈濟舊金山支會提供）

慈濟基金會舊金山 支會周日（13日）在灣景區公屋組織關懷行動，為社區發放食物，推動零垃圾計畫。全球慈濟志工總督黃思賢也來到現場，他希望由「幸福校園」計畫，走入孩子的家庭，深耕幸福社區。舊金山市議員華頌善（Shamann Walton）也來到現場歡迎黃思賢。

慈濟舊金山支會2004年在推動「一人一書贈書」活動時，發現有許多低收入 學童飲食在假日的飲食無法得到保障，往往都要捱餓度日，於是在贈書計畫的基礎上衍伸出幸福校園計畫。舊金山支會於2009年開始便深耕灣景區獵人角五所小學和一所高中，為當地兒童提供幫助。

華頌善在致辭中表示：「感謝慈濟為當地居民做出的工作。我看到不同種族的人們為社區提供支持，這是一幅美好的景象。」

慈濟舊金山支會與舊金山教育局 積極合作，將幫助對象放在舊金山貧窮率、犯罪率最高的灣景區獵人角學區（Bayview Hunter's Point School Zone)。慈濟志工在數年來為當地學生發放衣服食物，輔導課業，教授中文、茶道、花道等。

2020年新冠病毒疫情在全球帶來社會經濟層面的衝擊，尤其是弱勢家庭更是雪上加霜，慈濟對社區關懷和愛的腳步從未缺席。去年聖誕節，為了能讓當地社區的弱勢家庭也能有過節的氣氛，慈濟志工針對80幾戶家庭購買禮物。總共包括100多件量身定做的衣服，以及為不同年齡和性別挑選的聖誕佳節禮物，還包括一些家庭日常用品等。