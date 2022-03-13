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孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷

記者李怡 / 舊金山報導
與會代表向國父孫中山銅像獻花致敬。 （記者李怡／攝影）
與會代表向國父孫中山銅像獻花致敬。 （記者李怡／攝影）

為紀念國父孫中山先生逝世97周年，舊金山灣區僑學各界12日上午11時在金山國父紀念館舉行獻花紀念儀式。中華民國駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪出席致詞，全體人員向孫中山先生銅像敬獻鮮花及行禮，之後肅立合唱國父紀念歌。

紀念大會主席、中國國民黨駐美總支部輪值常委楊昆山首先致詞，緬懷國父及先烈肇建民國之艱辛。他表示，希冀僑界人士謹記國父教誨，賡續捍衛自由民主人權博愛等普世價值，堅定支持國父所創建的中華民國，同時致力僑社的和諧與繁榮。

中華民國駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪致詞。（文教中心提供）
中華民國駐舊金山經文辦事處處長賴銘琪致詞。（文教中心提供）

賴銘琪致詞表示，他個人最崇敬國父的一點，就是他歷經11次革命創建亞洲第一個民主共和國中華民國，成為世界民主國家與民主制度的典範。當前，海外傳統僑社與台灣最重要連結，就是國父以及其畢生追求的自由與民主。賴銘琪強調，國父思想是自黃帝以來一派相承的正統中華文化。任何不放棄共產制度、崇尚批孔揚秦的政權，永遠不能以國父的追隨者自居。

隨後，中華傳統文化協會會長趙川三、中國國民黨海外部副主任鍾維君分別致詞。

參加紀念大會的還有經文處副組長金欣潔、金山華僑文教中心主任蘇上傑、雙十國慶籌備委員會共同主席林炳昌、肇慶總會館主席司徒仲山、合和總會館主席余健全、五洲洪門致公總堂盟長趙炳賢、美洲秉公總堂總理周達昌、美洲合勝總堂總理梁國緯、陳潁川總公所總理陳杏超、屋崙中華會館主席鄭品麗、舊金山榮光會理事長王振南等僑界領袖及僑務榮譽職人員等。

中華民國 舊金山 國民黨

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