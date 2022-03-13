我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

教會違防疫規定罰280萬拒繳 聯邦要聖他克拉拉縣快解決

編譯組／聖荷西12日電
聖荷西教堂違反防疫規定被罰280萬元，但卻一毛未繳。聯邦要求聖他克拉拉縣盡快解決。（電視新聞截圖）
聖荷西教堂違反防疫規定被罰280萬元，但卻一毛未繳。聯邦要求聖他克拉拉縣盡快解決。（電視新聞截圖）

在10日的聯邦法院聽證會上，法官弗里曼（Beth Labson Freeman）敦促聖他克拉拉縣盡快解決對Calvary Chapel教會的訴訟。該教會拒絕支付對其課收的280萬元罰款，它是因在疫情高峰期舉行大型無口罩聚會而被罰。

聖縣與Calvary Chapel教會之間的法律衝突已持續了一年半之久。2020年6月，教會向聯邦法院提起訴訟，聲稱聖他克拉拉縣侵犯其宗教權利。縣府進行了反擊，去年秋天在聖他克拉拉縣高級法院提起訴訟，指責該教會舉辦不戴口罩的室內聚會，違反了公共衛生令。幾個月後，該教會因繼續違抗縣政府的規定而被高級法院法官認定為藐視法庭。

Calvary Chapel教會目前正在聯邦法院對這些罰款進行挑戰，認為這是 「殘忍和非同尋常的懲罰」。去年加州有兩個教堂成功從其縣及州政府索獲違反公共衛生令的和解金，原因歸於最高法院中的保守派多數表現出對宗教自由的偏愛，而不是執行地方政府衛生命令。去年年初，最高法院命令加州允許以25%的容量進行禮拜，後來又裁定反對該縣禁止室內服務的做法。

但聖縣律師威廉斯（James Williams）說，他認為該教會的已有記錄，使它的情況與過去的案件不同，訴訟不會那麽輕易結束。他稱「這一機構一直明目張膽態度惡劣」，因此對訴訟的進展很有信心。他指出，2月底，一位高級法院的法官裁定駁回了Calvary Chapel教會提出的撤銷該縣對他們的訴訟的請求。

10日聽證會是針對該縣提出的駁回該教會的聯邦訴訟的動議。雖然弗里曼表示，她將駁回該訴訟的部分內容，包括教會的報復索賠，但不會阻止Calvary Chapel教會對數百萬元罰款的憲法權利挑戰，一旦上級法院確定教會是否必須進行賠付，她將作出自己的決定。

代表教會的 「信仰與自由促進會」律師貢代羅（Mariah Gondeiro）對法官敦促該縣解決此案的言論表示贊同。這位南加州的律師還代表約50名聖他克拉拉縣的雇員向聯邦法院提起訴訟，因為該縣拒絕他們對強制接種疫苗的宗教豁免，並讓他們休無薪假。這一訴訟在本周受挫，因為法官駁回了針對該縣提出的臨時限制令。

加州 口罩 疫情

上一則

孫中山逝世97周年 國民黨總支部辦紀念會僑學界緬懷

下一則

聖荷西eBay支持烏克蘭 暫停俄羅斯地址交易

延伸閱讀

取暖油每加侖破5元 東北民眾雪上加霜

取暖油每加侖破5元 東北民眾雪上加霜
灣區經濟復甦 就業增長比預期強勁

灣區經濟復甦 就業增長比預期強勁
聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜

聖他克拉拉縣 登全美最健康社區榜
北加矽谷聖他克拉拉縣 獲選全美最健康城市之一

北加矽谷聖他克拉拉縣 獲選全美最健康城市之一
MLB／封館「時間太多」勇士冠軍隊成員到披薩店打工

MLB／封館「時間太多」勇士冠軍隊成員到披薩店打工

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
視頻顯示，華人阿婆被人搶劫錢包，拖拽在地上。（視頻截圖）

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

2022-03-07 23:47
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
曾爍為人樂觀開朗，喜歡旅遊攝影。（親友供圖）

華人工程師曾爍被搶喪命 2犯分別被判10年、12年

2022-03-05 16:28

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境