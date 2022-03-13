教會違防疫規定罰280萬拒繳 聯邦要聖他克拉拉縣快解決
在10日的聯邦法院聽證會上，法官弗里曼（Beth Labson Freeman）敦促聖他克拉拉縣盡快解決對Calvary Chapel教會的訴訟。該教會拒絕支付對其課收的280萬元罰款，它是因在疫情高峰期舉行大型無口罩聚會而被罰。
聖縣與Calvary Chapel教會之間的法律衝突已持續了一年半之久。2020年6月，教會向聯邦法院提起訴訟，聲稱聖他克拉拉縣侵犯其宗教權利。縣府進行了反擊，去年秋天在聖他克拉拉縣高級法院提起訴訟，指責該教會舉辦不戴口罩的室內聚會，違反了公共衛生令。幾個月後，該教會因繼續違抗縣政府的規定而被高級法院法官認定為藐視法庭。
Calvary Chapel教會目前正在聯邦法院對這些罰款進行挑戰，認為這是 「殘忍和非同尋常的懲罰」。去年加州有兩個教堂成功從其縣及州政府索獲違反公共衛生令的和解金，原因歸於最高法院中的保守派多數表現出對宗教自由的偏愛，而不是執行地方政府衛生命令。去年年初，最高法院命令加州允許以25%的容量進行禮拜，後來又裁定反對該縣禁止室內服務的做法。
但聖縣律師威廉斯（James Williams）說，他認為該教會的已有記錄，使它的情況與過去的案件不同，訴訟不會那麽輕易結束。他稱「這一機構一直明目張膽態度惡劣」，因此對訴訟的進展很有信心。他指出，2月底，一位高級法院的法官裁定駁回了Calvary Chapel教會提出的撤銷該縣對他們的訴訟的請求。
10日聽證會是針對該縣提出的駁回該教會的聯邦訴訟的動議。雖然弗里曼表示，她將駁回該訴訟的部分內容，包括教會的報復索賠，但不會阻止Calvary Chapel教會對數百萬元罰款的憲法權利挑戰，一旦上級法院確定教會是否必須進行賠付，她將作出自己的決定。
代表教會的 「信仰與自由促進會」律師貢代羅（Mariah Gondeiro）對法官敦促該縣解決此案的言論表示贊同。這位南加州的律師還代表約50名聖他克拉拉縣的雇員向聯邦法院提起訴訟，因為該縣拒絕他們對強制接種疫苗的宗教豁免，並讓他們休無薪假。這一訴訟在本周受挫，因為法官駁回了針對該縣提出的臨時限制令。
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