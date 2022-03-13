教會違防疫規定罰280萬拒繳 聯邦要聖他克拉拉縣快解決

聖荷西教堂違反防疫規定被罰280萬元，但卻一毛未繳。聯邦要求聖他克拉拉縣盡快解決。（電視新聞截圖）

在10日的聯邦法院聽證會上，法官弗里曼（Beth Labson Freeman）敦促聖他克拉拉縣盡快解決對Calvary Chapel教會的訴訟。該教會拒絕支付對其課收的280萬元罰款，它是因在疫情 高峰期舉行大型無口罩 聚會而被罰。

聖縣與Calvary Chapel教會之間的法律衝突已持續了一年半之久。2020年6月，教會向聯邦法院提起訴訟，聲稱聖他克拉拉縣侵犯其宗教權利。縣府進行了反擊，去年秋天在聖他克拉拉縣高級法院提起訴訟，指責該教會舉辦不戴口罩的室內聚會，違反了公共衛生令。幾個月後，該教會因繼續違抗縣政府的規定而被高級法院法官認定為藐視法庭。

Calvary Chapel教會目前正在聯邦法院對這些罰款進行挑戰，認為這是 「殘忍和非同尋常的懲罰」。去年加州 有兩個教堂成功從其縣及州政府索獲違反公共衛生令的和解金，原因歸於最高法院中的保守派多數表現出對宗教自由的偏愛，而不是執行地方政府衛生命令。去年年初，最高法院命令加州允許以25%的容量進行禮拜，後來又裁定反對該縣禁止室內服務的做法。

但聖縣律師威廉斯（James Williams）說，他認為該教會的已有記錄，使它的情況與過去的案件不同，訴訟不會那麽輕易結束。他稱「這一機構一直明目張膽態度惡劣」，因此對訴訟的進展很有信心。他指出，2月底，一位高級法院的法官裁定駁回了Calvary Chapel教會提出的撤銷該縣對他們的訴訟的請求。

10日聽證會是針對該縣提出的駁回該教會的聯邦訴訟的動議。雖然弗里曼表示，她將駁回該訴訟的部分內容，包括教會的報復索賠，但不會阻止Calvary Chapel教會對數百萬元罰款的憲法權利挑戰，一旦上級法院確定教會是否必須進行賠付，她將作出自己的決定。

代表教會的 「信仰與自由促進會」律師貢代羅（Mariah Gondeiro）對法官敦促該縣解決此案的言論表示贊同。這位南加州的律師還代表約50名聖他克拉拉縣的雇員向聯邦法院提起訴訟，因為該縣拒絕他們對強制接種疫苗的宗教豁免，並讓他們休無薪假。這一訴訟在本周受挫，因為法官駁回了針對該縣提出的臨時限制令。