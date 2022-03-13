聖荷西eBay支持烏克蘭 暫停俄羅斯地址交易

總部位於聖荷西的eBay暫停俄羅斯地址交易，支持烏克蘭。（取自推特）

總部位於聖荷西的跨國電子商務公司電子灣（eBay），宣布暫時停止了所有涉及俄羅斯 地址的交易，公司發言人證實了這一點。

這一決定是由支付供應商和運輸公司的服務中斷造成的。「我們與烏克蘭 站在一起，並正在採取一些措施來支持烏克蘭人民和我們在該地區的賣家。」該公司的一份聲明說。

eBay的行動將包括免除賣家的費用，保護賣家免受延遲發貨的懲罰，並為支持烏克蘭的抵抗組織，提供與員工捐贈相同數目的捐款。

該公司說：「由於支付供應商和主要運輸公司中斷了服務，我們已經暫時停止了所有涉及俄羅斯地址的交易，涉及烏克蘭地址的交易可能會出現延誤。」

「隨著形勢的發展，我們將繼續評估並對我們的政策和服務可用性做出必要的改變，同時希望通過外交途徑迅速、持久地解決這場危機。」據該公司稱，美國、英國、加拿大和澳大利亞的客戶可以通過點擊一頁面橫幅，或他們的 「結帳時捐贈」選項，支持烏克蘭救援組織。對於這些捐款的一部分，eBay將進行同數匹配。

此外，eBay證實他們已經刪除了所有與普亭 （Vladimir Putin）有關的產品，包括那些「不是明顯的反普亭」產品。

「我們有嚴格的政策，反對宣傳或美化仇恨或暴力的物品，以確保我們的平台對我們全球的賣家和買家社區提供一個安全、可信和包容的環境。」公司發言人說。「因此，eBay禁止所有可能表明支持普亭的商品。我們將繼續容許與歷史或教育有關的書籍和材料。