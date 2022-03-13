我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／辛苦、薪苦、心苦...職業倦怠潮席捲全美

裂解烏克蘭？澤倫斯基：俄試圖建立多個新「偽共和國」

聖荷西eBay支持烏克蘭 暫停俄羅斯地址交易

編譯組／聖荷西12日電         
總部位於聖荷西的eBay暫停俄羅斯地址交易，支持烏克蘭。（取自推特）
總部位於聖荷西的eBay暫停俄羅斯地址交易，支持烏克蘭。（取自推特）

總部位於聖荷西的跨國電子商務公司電子灣（eBay），宣布暫時停止了所有涉及俄羅斯地址的交易，公司發言人證實了這一點。

這一決定是由支付供應商和運輸公司的服務中斷造成的。「我們與烏克蘭站在一起，並正在採取一些措施來支持烏克蘭人民和我們在該地區的賣家。」該公司的一份聲明說。

eBay的行動將包括免除賣家的費用，保護賣家免受延遲發貨的懲罰，並為支持烏克蘭的抵抗組織，提供與員工捐贈相同數目的捐款。

該公司說：「由於支付供應商和主要運輸公司中斷了服務，我們已經暫時停止了所有涉及俄羅斯地址的交易，涉及烏克蘭地址的交易可能會出現延誤。」

「隨著形勢的發展，我們將繼續評估並對我們的政策和服務可用性做出必要的改變，同時希望通過外交途徑迅速、持久地解決這場危機。」據該公司稱，美國、英國、加拿大和澳大利亞的客戶可以通過點擊一頁面橫幅，或他們的 「結帳時捐贈」選項，支持烏克蘭救援組織。對於這些捐款的一部分，eBay將進行同數匹配。

此外，eBay證實他們已經刪除了所有與普亭（Vladimir Putin）有關的產品，包括那些「不是明顯的反普亭」產品。

「我們有嚴格的政策，反對宣傳或美化仇恨或暴力的物品，以確保我們的平台對我們全球的賣家和買家社區提供一個安全、可信和包容的環境。」公司發言人說。「因此，eBay禁止所有可能表明支持普亭的商品。我們將繼續容許與歷史或教育有關的書籍和材料。

烏克蘭 普亭 俄羅斯

上一則

教會違防疫規定罰280萬拒繳 聯邦要聖他克拉拉縣快解決

下一則

舊金山聖帕特里克節巡遊 民眾自發組挺烏克蘭隊伍

延伸閱讀

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化

情報界指普亭可能罹癌 使用類固醇導致臉腫、智能退化
全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？

全球首富不是助烏抗俄的馬斯克 而是發動戰爭的那位？
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
中國官方學者呼籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立

中國官方學者呼籲當局：儘快切割普亭 以免被孤立
拜登取消俄最惠國待遇…普亭若動用化武 將付「沉重代價」

拜登取消俄最惠國待遇…普亭若動用化武 將付「沉重代價」

熱門新聞

這張美聯社照片中的死者是矽谷初創公司SE Ranking的會計長佩雷貝尼斯與其兩名子女。（美聯社）

矽谷科技公司會計長與子女 被炸死在烏克蘭街頭

2022-03-10 02:19
執法單位稱，灣區中半島富裕社區阿賽頓和希爾斯堡近期發生的多起入屋盜竊案，可能是智利幫派份子所為。（Getty Images）

國際盜竊集團盯上灣區富豪區 專拿保險箱或珠寶

2022-03-09 02:20
舊金山華裔大學生克里斯•梁在前往爾灣途中，被報告失蹤。（取自臉書）

到爾灣旅行 舊金山華裔大學生半途失蹤

2022-03-06 02:15
視頻顯示，華人阿婆被人搶劫錢包，拖拽在地上。（視頻截圖）

北加屋崙70歲華人阿婆 停車場遭拖拽搶劫

2022-03-07 23:47
油價飆升，Uber和Lyft司機只能想盡辦法應對。(Getty Images)

高油價求生 優步、來福車司機出招

2022-03-11 02:00
曾爍為人樂觀開朗，喜歡旅遊攝影。（親友供圖）

華人工程師曾爍被搶喪命 2犯分別被判10年、12年

2022-03-05 16:28

超人氣

更多 >
大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　

大揭密 俄軍侵烏戰術被洞悉 原來敗在「它」手上　
紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童

紐約慣犯法拉盛當街抓狂 踢打2歲童
普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱

普亭為何久攻不下烏克蘭？克魯曼：獨裁強人其實最弱
魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂

魔高一丈 這裡才真正是俄國富豪藏匿資產的避險天堂
開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境

開戰Day18／俄火箭攻擊烏西大城利沃夫郊區軍事基地 戰爭擴大到波蘭邊境