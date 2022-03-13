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中國駐美大使秦剛 拜訪尹氏莊園

本報特約記者錢曉莉／沙加緬度報導
中國大陸駐美大使秦剛及其夫人林彥女士，在舊金山總領館代總領事潘慶江的陪同下，前往尹氏莊園參觀訪問。(尹集憲提供）
中國大陸駐美大使秦剛及其夫人林彥女士，在舊金山總領館代總領事潘慶江的陪同下，前往尹氏莊園參觀訪問。(尹集憲提供）

中國大陸駐美大使秦剛及其夫人林彥女士，近日在舊金山總領館代總領事潘慶江的陪同下，前往坐落於北加瓦卡維爾（Vacaville）的尹氏莊園參觀訪問。尹氏莊園主尹集成、夫人黃春芳及尹氏家族包括第二代成員十多人，熱情接待大使一行人到訪。 

尹集成夫婦照慣例開著莊園的高爾夫球車，與賓客一同遊覽了園區景色。 (尹集憲提供...
尹集成夫婦照慣例開著莊園的高爾夫球車，與賓客一同遊覽了園區景色。 (尹集憲提供）

尹集成夫婦照慣例開著莊園的高爾夫球車，與賓客一同遊覽了園區景色，並講解了莊園未來的建設計畫與設施，並在豐盛的中式午餐中暢談與彼此交流。尹氏三兄弟分別對於「尹氏家族在國內和美國的發展歷史和現況」、「尹氏教育基金會在國內的教育和文化工作進展」和「APAPA 20年來在美國的發展前景」等主題做了介紹。會後主客雙方在莊園正門口合影留念。

中國大陸駐美大使秦剛及其夫人林彥女士，在舊金山總領館代總領事潘慶江的陪同下，前往...
中國大陸駐美大使秦剛及其夫人林彥女士，在舊金山總領館代總領事潘慶江的陪同下，前往尹氏莊園參觀訪問，會後拍照留念。 (尹集憲提供)

駐美大使秦剛在與尹集成（C.C. Yin）會面之後，對他和尹氏家族都給予了極高的評價。秦剛表示，尹氏家族在華僑歷史中極具重要性，為中、美兩國政府和民間，華裔社區都做出了巨大貢獻，也為海外的華人華僑樹立了榜樣。秦剛大使也希望有更多的華裔、華僑能夠像尹集成一樣，成為中美兩國友好關係的橋梁，為兩國的共同發展奉獻力量。

尹氏三兄弟對美國與國內的發展以三大主題進行介紹。(尹集憲提供）
尹氏三兄弟對美國與國內的發展以三大主題進行介紹。(尹集憲提供）

尹集成表示，美中關係友好也是許多在美華僑的心願。他指出，當初成立亞太公共事務聯盟（APAPA），目標就是要讓華人、亞裔在美國能夠得到平等的待遇，融入美國社會也能夠發揚優良的華裔、亞裔文化傳統。尹集成強調，APAPA將會繼續秉持促進亞裔在美國政治、社會地位的理念，鼓勵亞裔參政，期待亞太裔社區渡過疫情的風雨，團結向前，期盼更多亞裔踴躍參政。

亞裔 秦剛 華裔

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