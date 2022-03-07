台商務特別入境簽證7日起放寬 抵台居檢縮短為10天

台灣開始放寬非本國籍商務人士申請特別入境許可簽證，但探親、尋職、度假打工、弘法、實習、志工、醫療等簽證申請仍暫緩。（本報檔案照片）

配合台灣「中央流行疫情 指揮中心」調整非本國籍商務人士入境規定，駐舊金山 台北經濟文化辦事處指出，自3月7日起受理非本國籍商務人士申請特別入境許可簽證 ，以供持憑赴台從事商務考察、投資、履約及應聘等商務活動。另外，疫情指揮中心同時也宣布，7日零時起（航班表定抵台時間），入境台灣的居家檢疫天數縮短為10天（詳情可參考衛福疾病管制署網站：https://www.cdc.gov.tw）。

經文處指出，外籍商務人士申請特別入境許可簽證，需要備妥相關文件後透過上網預約臨櫃親辦（預約網址：https://www.tecosf.com）或採郵寄方式申辦，詳細資訊可參考外交部領事事務局全球資訊網https://www.boca.gov.tw/「簽證」）或駐舊金山經文處網站：https://www.taiwanembassy.org/ussfo/cat/11.html。

經文處提醒，雖然放寬商務人士申請特別入境許可，然而台灣現仍暫緩受理以探親、尋職、度假打工、弘法、實習、志工、醫療等事由申請簽證。經文處將密切注意有關簽證核發規定之調整，隨時配合辦理及公告周知。

此外，經文處指出，自2020年初全球新冠肺炎疫情爆發以來，經文處領務同仁面對爆增的領務量均競競業業，以確保服務品質。然由於人力有限，偶有僑胞反映電話打不通或電郵未能及時回覆，尚請僑胞朋友見諒，將盡力改進。雖然近期美國疫情已漸趨緩和，但駐舊金山經文處受理領務申辦件數仍居高不下。以護照為例，目前待處理的申請件數已經超過1000件，發照時間不得不相應調整為八至十周。簽證及文件證明的作業時間則需至少七至十個工作天，希望僑胞耐心等侯。

另為能更有效提供服務，經文處呼籲僑胞在申辦各項業務前，先至經文處網站查詢相關說明及下載表格填寫，以節省作業時間。並且，為避免群聚，現在採取線上預約方式受理申請，預約網址為：https://www.tecosf.com；每月15日上午9時開放下個月時段的預約。同時也歡迎僑胞郵寄申請，寄件地址為：555 Montgomery Street, Suite 501, San Francisco, CA 94111，信封上請註明申辦業務（例如護照、簽證、文件證明或授權書），以加速處理作業。