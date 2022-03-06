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尋找台灣歸屬感 灣區台美人第二代夏令營大爆滿

記者江碩涵／灣區報導
一群熱愛並認同台灣文化的灣區台裔美國第二代，每年都會舉行LYF夏令營。（記者江碩涵／攝影）
一群熱愛並認同台灣文化的灣區台裔美國第二代，每年都會舉行LYF夏令營。（記者江碩涵／攝影）

一群熱愛並認同台灣文化的灣區台裔美國第二代，每年都會舉行「引領青年前進（LYF, Leading Youth Forward）夏令營」，由台裔青年們帶領小學四年級以上的孩子，體驗各種台灣營隊並培養領袖氣質，雖然營隊曾受到疫情影響而停辦，但今年的營隊才剛開放報名就已額滿，有120名學生報名、60名在候補名單，成為灣區台美人第二代夏季最熱門的活動。

LYF夏令營成立於1983年，最初是台灣移民第一代父母成立，希望能傳承台灣文化和價值觀，多年來夏令營不斷地發展，從原本最初的三天兩夜活動擴展成六天五夜，主要承辦活動的人也從第一代移民轉為第二代青年，由青年辦活動來協助第二代台美人培養認同感、領袖氣質與生活技能，讓第二代之間彼此認識，也有更深厚的情誼。

LYF營隊顧問Amy說，營隊成立至今，已成為灣區台美人第二代每年固定傳承的活動，多半由年紀較大的青年志工來帶領四年級以上的孩子，平均每年都有120位孩子、60位青年志工參加，最高峰時期是2019年共有140位孩子參與活動，不過2020年適逢疫情，只得停辦，2021年則在嚴格的防疫政策下，恢復夏令營。

她表示，2022年則在同樣的防疫標準下，除了要求孩子們都要打疫苗外，也會每天測量體溫、進行防疫，活動地點在洛斯蓋圖舉行，沒想到報名活動才剛開始，就立即收到140人報名額滿，還有60人在候補名單中，也顯見台美人積極參與活動的心情。

LYF營隊計畫總監Karina Lin說，營隊最主要目的是透過美國夏令營和台灣傳統文化結合，在活動內還會唱台灣營隊流行歌、舉行台灣夜市小吃活動，甚至還有學台語的課程，讓孩子們在營隊活動中尋找更多歸屬感與認同。

Amy說，雖然第二代來美國的背景不同，對台灣的文化認識也不盡相同，但會想要參與營隊的多半都有共同的興趣—想要認識更多有關台灣的事，想要理解第一代父母的移民故事，藉由大家聚集在一起，而獲得更深的認識。

LYF營隊公關Christie表示，由於以前活動都是口耳相傳，她自己小時候沒有參加過活動，直到某次使用臉書，才發現有這群台美人第二代的組織，發現原來有這麼多人跟自己一樣，才開始加入成為志工，獲得更多安全感與歸屬感。

Christie說，透過網路宣傳，發現全美國、全球有許多類似背景的台裔第二代，都對活動相當有興趣，有些來自德州、洛杉磯，甚至還有白人父母因為領養了台裔孩子，而想要讓孩子加入活動，網路讓彼此的距離更近，也更有參與的機會。

Karina說，志工們多以哥哥姊姊的身分帶領孩子參與活動，彼此之間的距離也比長輩、後輩的關係更近，除了夏令營外，也舉辦了許多社區活動，包括各個大大小小的聚會，一起吃些台灣美食、聊些台灣話題。

LYF夏令營由「台裔美國公民聯盟 （TACL, Taiwanese American Citizens League）」旗下「引領青年前進（LYF, Leading Youth Forward）」舉辦，成員現在多為台裔美國人第二代，如果想知道更多細節，可以查詢網站：https://lyf.tacl.org/。

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