是否復出拍戲？歸亞蕾：本來就是退而不休

歸亞蕾用手機查資料不輸年輕人。(記者熊移山╱攝影）

紅色披肩下穿著深色套裝，與現場記者互動的熱絡的「亞蕾姐」，在2020年疫情 開始後，就完全沒有出席公眾場合。她表示，女兒為了保護好夫妻倆，希望他們不要出門而是待在家含飴弄孫，所有物資採辦都由年輕人處理。

她自嘲說，疫情躲在家裡也很好，反而因為不演戲沒壓力，生活正常外加持續運動，身體變得更健康。在疫情發生前拍的一部電影 「大清樹下」（Beneath the Banyan Tree） ，上星期在法國巴黎影展 才獲得最佳女主角的殊榮，讓她更是喜上眉梢。

歸亞蕾表示，疫情發生後雖然還是有很多劇組邀約，她都婉拒了。首先是疫情下坐飛機染疫的風險實在太高。二是回到亞洲國家大多數都要隔離兩個星期以上。考量到安全她還是乖乖待在家裡。但是足不出戶的生活還是很愜意。

她說，自己和女兒、女婿感情特別好，兩個女兒也都搶著要二老到自己家住。她會燒一手好菜、老公又喜歡花花草草，家中吃的蔬菜水果都是自己種的有機食物。疫情期間，除了用視訊或是電話和另一個女兒和孫子聊天，兩家聚會也不能少。每回都是煮兩份餐，在自家餐廳隔著落地窗，一家在室內、一家在室外，還是聊得很開心，每天生活都很精實。

歸亞蕾表示，自己上星期獲得法國巴黎影展最佳女主角獎，導演楊藜（Nani Li Yang）也獲得最佳編劇獎，更是開心。這部電影在2021年製作完成後，獲得很多電影節頒發獎項。但是因為資金短缺，所以一直沒用傳統商業模式行銷。現已經預定在3月15日在北美地區、YouTube、亞馬遜、Apple TV(蘋果電視)各大網路平台以及衛星電視台上線。民眾利用「Beneath the Banyan Tree」的關鍵字就能搜索到。

至於影迷們最關心歸亞蕾是否會復出拍戲，她表示，自己本來就是退而不休。疫情過後，如果有適合的劇本或是團隊，她會考慮重返螢幕與大家見面。