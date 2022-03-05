我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

俄國防部宣布停火 履行「人道走廊」承諾

參院通過決議 解除全國疫情緊急狀態 拜登揚言否決

大專校聯會年會主講嘉賓 影后歸亞蕾分享演藝生涯

記者熊移山╱聖他克拉拉報導
歸亞蕾出席大專校聯會記者會。(記者熊移山╱攝影）
歸亞蕾出席大專校聯會記者會。(記者熊移山╱攝影）

應北加州中國大專校友會聯合會（JAACUC）邀約，睽違兩年的金馬、金鐘、亞太影后歸亞蕾4日與媒體見面。她將在5日下午大專校聯會年會上受擔任主講嘉賓，將閒話家常從影54年的喜怒哀樂。壓軸是她將當場獻唱1970年由她主唱的「庭院深深」主題曲，帶大家一起回味那美好時光。

歸亞蕾當天在南灣出席記者會。她感謝大專校聯會邀請她擔任年會嘉賓，也坦承她參加過大大小小記者會或是採訪，但是站在台上擔任主講嘉賓還真的是第一次。「昨天下午排練到晚上，連晚上做夢都還是排練內容，心情很緊張」。

當被問及5日的演講內容，歸亞蕾表示， 她只是單純的分享個人拍戲經驗。但是如果要從頭說起她的故事，真的不是一天一夜，給她一個星期都說不完。她會從200多部作品中，將得獎作品的角色或是說其他相對刻骨銘心的角色，將她們的內心世界與大家分享。

歸亞蕾表示，每次她演一個角色，都需要很長的時間去揣摩並且融入角色的心情中。「融入到什麼程度呢？就是即使影片拍完了，角色的個性也會帶入生活中」。她舉例說，主演「大明宮詞」電視劇時，她用了一年半的時間，讀歷史看資料去揣摩武則天的個性。以至於劇組殺青回到家裡，不知不覺的帶給家人一些困擾。

比如說她原來說話語調溫柔而且會加個「請」字，但是那段期間幾乎一不注意所有的對話都變成命令式語氣，「把那個東西拿過來」、「去把垃圾倒了」。女兒就偷偷問爸爸：「媽媽還沒回來？」爸爸淡定回答：「不著急、過兩天就好了」。

另外一個例子是拍悲情戲，例如電視劇「青青河邊草」、電影「媽媽要帶我回家」，都讓她心情痛苦、傷心、欲哭無淚。所以後來再有類似的劇本她都婉拒了，因為感情都已經在那些劇裡用完了，已經無法再呈現出那樣的表演。所以她經常跟朋友說，演員壽命是短的，「因為你的各式各樣的情感都用完了」。

5日年會重頭戲是大專校聯會會長交接。接著就是「歸亞雷與您閒話家常-台灣電影史記」與現場觀眾互動。北加州中國大專校友聯合會會長劉寶剛表示，因為疫情的關係，原本規畫的600個座位只能縮減到300個，而且早就已經銷售一空，如果想要了解年會訊息，可以訪問大專校聯會官網http://www.jaacuc.net/index.php/zh/。

加州 電影 北加

上一則

是否復出拍戲？歸亞蕾：本來就是退而不休

下一則

華協中心設春宴 慶收購華埠散房樓宇

延伸閱讀

全美最快樂城市 加州6城市列前10

全美最快樂城市 加州6城市列前10
北加中國大專校友會年會 將邀歸亞蕾談影史

北加中國大專校友會年會 將邀歸亞蕾談影史
威爾史密斯、潔西卡雀絲坦 奪演員工會獎影帝、影后

威爾史密斯、潔西卡雀絲坦 奪演員工會獎影帝、影后
央視發布電視劇報告 青年觀眾去年最愛看這齣戲

央視發布電視劇報告 青年觀眾去年最愛看這齣戲
北加州中華耆英聯合會 線上迎春接「虎」

北加州中華耆英聯合會 線上迎春接「虎」

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
祁凱立認為，習近平與普亭在權力結構上不同，也因此動手前更需要多方考量。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

烏俄戰事引緊張 祁凱立：兩條件下習近平可能對台動武

2022-02-27 19:54
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
東灣區佛利蒙獲選為全美最幸福城市。圖為佛利蒙歷史古蹟聖荷西教會。（Getty Images）

東灣佛利蒙 獲選全美最幸福城市

2022-03-03 02:20
加州已售出超過一百萬輛電動車。(Getty Images)

加州售出第100萬輛電動車 買主接獲通知吃驚

2022-02-28 02:00
儘管租金為全美最貴，聖荷西租屋的可負擔性仍高於購屋。（Getty Images）

租屋比買屋更划算 舊金山、聖荷西上榜

2022-02-28 02:00

超人氣

更多 >
找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭

找不到人？俄國國會議長宣稱：澤倫斯基已經抵達波蘭
布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭

布林肯：畫烏克蘭禁航區就是歐洲的全面戰爭
喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺

喬治梅森生物工程系主席家中被刺殺 兒被控二級謀殺
開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊

開戰Day10／ 俄軍宣布停火 俄烏達成協議開闢人道走廊
龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了

龐培歐：中華民國（台灣）是主權國家 北京回應了