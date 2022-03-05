大專校聯會年會主講嘉賓 影后歸亞蕾分享演藝生涯

歸亞蕾出席大專校聯會記者會。(記者熊移山╱攝影）

應北加州 中國大專校友會聯合會（JAACUC）邀約，睽違兩年的金馬、金鐘、亞太影后歸亞蕾4日與媒體見面。她將在5日下午大專校聯會年會上受擔任主講嘉賓，將閒話家常從影54年的喜怒哀樂。壓軸是她將當場獻唱1970年由她主唱的「庭院深深」主題曲，帶大家一起回味那美好時光。

歸亞蕾當天在南灣出席記者會。她感謝大專校聯會邀請她擔任年會嘉賓，也坦承她參加過大大小小記者會或是採訪，但是站在台上擔任主講嘉賓還真的是第一次。「昨天下午排練到晚上，連晚上做夢都還是排練內容，心情很緊張」。

當被問及5日的演講內容，歸亞蕾表示， 她只是單純的分享個人拍戲經驗。但是如果要從頭說起她的故事，真的不是一天一夜，給她一個星期都說不完。她會從200多部作品中，將得獎作品的角色或是說其他相對刻骨銘心的角色，將她們的內心世界與大家分享。

歸亞蕾表示，每次她演一個角色，都需要很長的時間去揣摩並且融入角色的心情中。「融入到什麼程度呢？就是即使影片拍完了，角色的個性也會帶入生活中」。她舉例說，主演「大明宮詞」電視劇時，她用了一年半的時間，讀歷史看資料去揣摩武則天的個性。以至於劇組殺青回到家裡，不知不覺的帶給家人一些困擾。

比如說她原來說話語調溫柔而且會加個「請」字，但是那段期間幾乎一不注意所有的對話都變成命令式語氣，「把那個東西拿過來」、「去把垃圾倒了」。女兒就偷偷問爸爸：「媽媽還沒回來？」爸爸淡定回答：「不著急、過兩天就好了」。

另外一個例子是拍悲情戲，例如電視劇「青青河邊草」、電影 「媽媽要帶我回家」，都讓她心情痛苦、傷心、欲哭無淚。所以後來再有類似的劇本她都婉拒了，因為感情都已經在那些劇裡用完了，已經無法再呈現出那樣的表演。所以她經常跟朋友說，演員壽命是短的，「因為你的各式各樣的情感都用完了」。

5日年會重頭戲是大專校聯會會長交接。接著就是「歸亞雷與您閒話家常-台灣電影史記」與現場觀眾互動。北加 州中國大專校友聯合會會長劉寶剛表示，因為疫情的關係，原本規畫的600個座位只能縮減到300個，而且早就已經銷售一空，如果想要了解年會訊息，可以訪問大專校聯會官網http://www.jaacuc.net/index.php/zh/。