勝利婭選阿縣警長 不少華人力挺「維護治安最佳人選」

在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭正在競選縣警長，她最近在佛利蒙舉行競選活動，不少華人和華裔學生支持。（何華斌供圖）

在阿拉米達縣警任職24年的勝利婭（Yesenia Sanchez）正在競選縣警長，她2月27日在佛利蒙舉行競選活動，50多位華人和華裔學生到場支持，稱讚她是維護治安最佳人選。勝利婭表示，若能當選，希望加強縣警和其他警局的合作，齊心協力打擊槍枝暴力犯罪。

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）負責人彭一玲（Elaine Peng）等出席活動。

勝利婭倡導社區投入，預防防罪。注重社區參與反饋警務工作，改進警局服務，希望增強警局的透明度和問責制。針對屋崙 等地猖獗的犯罪，她說，亞裔 社區一直支持她的競選，也是迄今為止最大的支持者。「這說明，亞裔社區理解有必要變革，知道誰可以帶來變革，我很幸運。」

勝利婭說，她的對手之一，是追求連任的警長埃亨（Gregory J. Ahern）。埃亨任職15年，有大筆經費，「但我不擔心，金錢可以買到你需要的一些材料，但買不到選票。我的競選方式是草根的努力，是我和阿縣、城市、社區的領導人的溝通。」

她希望增強城市和阿縣之間的合作，加強執法機構之間的相互交流和協作。如果華埠 犯罪率增強，可以讓阿縣警長和屋崙警局溝通，提供額外巡邏警員。屋崙、海沃（Hayward）等地的911調度中心，民眾打入的求救電話直線攀升，但中心卻人手短缺。勝利婭說，「阿縣和城市要溝通，與調度服務部門建立更多的夥伴關係。如果有城市正在經歷人員短缺，也許可將這些電話轉移到縣或區域部門接聽。不至於讓求救電話無人接聽。 」

自從屋崙警局在華埠加班巡邏後，華埠治安好轉，但罪案有像東屋崙、聖利安住（San Leandro）等地轉移的趨勢。勝利婭表示，縣警可考慮和地方警局組建工作組，專注於全縣的犯罪熱點。彼此分享情報，打擊槍枝暴力，抓捕製造和運輸槍枝、使用槍枝犯罪的不法分子。

美國企業家聯誼會會長何華斌（Ben He）表示，疫情發生以來，小商家面臨經營困難，人力缺乏問題，最慘的是還要憂心治安。勝利婭是一位願意走入社區傾聽聲音的候選人。她認為縣警加強與各個地方警局的合作，這對改善社區治安有很大幫助。

佛利蒙市Miki Bistro餐廳東主Flora Zhou表示，無論是作為阿縣居民，還是餐飲行業的一員，都希望有一個治安良好的社區和營商環境，民眾可安居樂業。勝利婭長期服務於縣警部門，提倡加強執法合作、增強地方執法警力，這些理性和務實的措施、以及真誠服務社區的精神，值得大力支持。

佛利蒙龍韻功夫學院東主袁龍表示，該功夫學院紮根佛利蒙10年。與家長交流的時候，常能聽到大家對治安的擔心。勝利婭提出，縣警要加強與各個城市警局的協調，應能更好解決警力不夠的問題。地產經紀人Steven Wu表示，灣區治安太差，幾乎每個城市都面臨警力不足，需要領導者協調各方警力維持治安，相信勝利婭是最佳人選。

商戶Marie表示，去年，她的車子被砸三次玻璃。由於車玻璃斷貨，需等待一個月時間才能修好。她與朋友在佛利蒙開奶茶店，也被砸破門窗、偷去現金。恢復正常經營費時頗長。商家們都在討論，下次被砸、被搶該怎麼辦。疫情難，營商環境更難。希望縣警選人能給居民和商業帶來治安改善的方案。