矽谷媽媽創桌遊獲4大獎 教孩子玩出同理心

矽谷兩個全職媽媽Angel Liang(梁書榕,右)和Tina Wong(黃鑗淇,左)創造桌遊,藉由遊戲教導小孩同理心,獲得四大獎項。(記者江碩涵/攝影)

教育 孩子時,如何讓孩子更有同理心、理解人性、了解自我的情緒並建立自我價值觀,一直是個課題。矽谷兩個全職媽媽Angel Liang(梁書榕)和Tina Wong(黃鑗淇)原本就是高中同學,沒想到成立家庭後又住在同條街上,在教養小孩時也遇到同樣的煩惱,於是決定各自發揮專長創造了「Empower Empathy」桌遊,透過遊戲方式讓孩子學習,這套桌遊獲得了四項大獎,下半年正式公開銷售。

來自台灣的Angel和來自香港的Tina在德州 念高中時是超級好朋友,後來兩個人在分別在美國、亞洲各處,直到分別成立家庭後,透過臉書才發現彼此居然都住在東灣布利桑頓(Pleasanton),而且只隔一條街而已,讓她們的友誼又能持續。

Angel是教育心理博士,也有音樂和藝術學位,一直想將臨床和研究中的循證過的策略與方法,轉化為實用於家庭中的玩具教材;而Tina曾在知名高科技公司上班,除了MBA學位外,還有服裝設計和平板設計經驗,攝影作品也曾得過獎。

兩個人專長不同,卻都對兒童教育非常有興趣,尤其她們兩個家庭共有五個男孩子,兩人聊天時發現要如何讓小孩更有同理心,建立人格發展與價值觀,一直是個難題。於是兩人聊著聊著,就將她們的創意實現了,兩人合作創業成立TinySprouts,專注於兒童教育,並打造了第一個實體商品「Empower Empathy」桌遊讓孩子們可以玩樂,同時還能透過玩樂學習。

透過牌卡、桌遊遊戲,讓小孩邊玩邊學習同理心與建立價值觀,在遊戲中獲得成長。(記者江碩涵/攝影)

回想起創造桌遊過程,Tina說,每個作品都是她親自製作、手繪圖片,從一開始用印表機自己列印,做出第一個模型,接著找廠商製作,歷經了三年的過程,而圖片與內容也透過一次一次的討論,不斷精進,變成現在可以看到的模樣。

她們說,2018年決定創業後,從構思、研究、開發、設計、架網站、社交媒體、找廠商、品管、公關、運營管理、行銷等,全部都自己來,兩個人還要負責家裡小孩的生活起居,在家庭生活中找到兩人可以一起討論開會的時間,忙不過來。

Angel說,有趣的是,當時在尋找各家廠商時,經過各種條件的篩選,最後決定全部由台灣廠商負責,台灣人不但熱情、服務態度誠懇,而且做事細膩、自我要求高,廠商配合她們全部都使用最環保的方式開發產品,且疫情期間全球很多廠商都不供應了,但只有「Taiwan NO.1」,讓桌遊生產不中斷,許多外界人士摸到桌遊的品質無不大力讚賞,也成了推銷台灣,讓外人知道「Made in Taiwan」品質優良的好機會。

她們說,美國近來出現亞裔 仇恨的問題,因此更加堅定地認為創業選擇是對的,想透過這項使命來改變後代的幸福軌跡,讓孩子們可透過桌遊,傳播出正向的心理健康、控管好情緒、善待包容他人、欣賞寬容每個人的優缺點,在棘手的狀況下,做出適當得體的言行。

每個作品都是Tina親自製作、手繪圖片,從一開始用印表機自己列印,做出第一個模型,接著找廠商製作。(記者江碩涵/攝影)

「Empower Empathy」 之前在募資平台Kickstarter上推出,現在則有預購活動(網址:https://tiny-sprouts.pledgemanager.com/projects/empower-empathy/participate/?ref=worldjournal),同時也獲得了2021 年創意兒童雜誌年度最佳桌遊獎(2021 Board Game of the Year Award of Creative Child Magazine)、2021 年員工最愛Hot Diggity 獎、Tillywig Brain Child 獎、Family Choice Award 2021等四項大獎,是外界所矚目的新創之星。TinySprouts(網址:www.mytinysprouts.com)預計最快下半年將在Amazon等各大零售平台上銷售。