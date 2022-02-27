我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

普亭開戰要花多少錢？愛沙尼亞前防長：每天200億

2華女遭槍殺 新墨州按摩店連續槍案 針對亞裔？

矽谷媽媽創桌遊獲4大獎 教孩子玩出同理心

記者江碩涵／灣區報導
矽谷兩個全職媽媽Angel Liang（梁書榕，右）和Tina Wong（黃鑗淇，左）創造桌遊，藉由遊戲教導小孩同理心，獲得四大獎項。（記者江碩涵／攝影）
矽谷兩個全職媽媽Angel Liang（梁書榕，右）和Tina Wong（黃鑗淇，左）創造桌遊，藉由遊戲教導小孩同理心，獲得四大獎項。（記者江碩涵／攝影）

教育孩子時，如何讓孩子更有同理心、理解人性、了解自我的情緒並建立自我價值觀，一直是個課題。矽谷兩個全職媽媽Angel Liang（梁書榕）和Tina Wong（黃鑗淇）原本就是高中同學，沒想到成立家庭後又住在同條街上，在教養小孩時也遇到同樣的煩惱，於是決定各自發揮專長創造了「Empower Empathy」桌遊，透過遊戲方式讓孩子學習，這套桌遊獲得了四項大獎，下半年正式公開銷售。

來自台灣的Angel和來自香港的Tina在德州念高中時是超級好朋友，後來兩個人在分別在美國、亞洲各處，直到分別成立家庭後，透過臉書才發現彼此居然都住在東灣布利桑頓（Pleasanton），而且只隔一條街而已，讓她們的友誼又能持續。

Angel是教育心理博士，也有音樂和藝術學位，一直想將臨床和研究中的循證過的策略與方法，轉化為實用於家庭中的玩具教材；而Tina曾在知名高科技公司上班，除了MBA學位外，還有服裝設計和平板設計經驗，攝影作品也曾得過獎。

兩個人專長不同，卻都對兒童教育非常有興趣，尤其她們兩個家庭共有五個男孩子，兩人聊天時發現要如何讓小孩更有同理心，建立人格發展與價值觀，一直是個難題。於是兩人聊著聊著，就將她們的創意實現了，兩人合作創業成立TinySprouts，專注於兒童教育，並打造了第一個實體商品「Empower Empathy」桌遊讓孩子們可以玩樂，同時還能透過玩樂學習。

透過牌卡、桌遊遊戲，讓小孩邊玩邊學習同理心與建立價值觀，在遊戲中獲得成長。（記者...
透過牌卡、桌遊遊戲，讓小孩邊玩邊學習同理心與建立價值觀，在遊戲中獲得成長。（記者江碩涵／攝影）

回想起創造桌遊過程，Tina說，每個作品都是她親自製作、手繪圖片，從一開始用印表機自己列印，做出第一個模型，接著找廠商製作，歷經了三年的過程，而圖片與內容也透過一次一次的討論，不斷精進，變成現在可以看到的模樣。

她們說，2018年決定創業後，從構思、研究、開發、設計、架網站、社交媒體、找廠商、品管、公關、運營管理、行銷等，全部都自己來，兩個人還要負責家裡小孩的生活起居，在家庭生活中找到兩人可以一起討論開會的時間，忙不過來。

Angel說，有趣的是，當時在尋找各家廠商時，經過各種條件的篩選，最後決定全部由台灣廠商負責，台灣人不但熱情、服務態度誠懇，而且做事細膩、自我要求高，廠商配合她們全部都使用最環保的方式開發產品，且疫情期間全球很多廠商都不供應了，但只有「Taiwan NO.1」，讓桌遊生產不中斷，許多外界人士摸到桌遊的品質無不大力讚賞，也成了推銷台灣，讓外人知道「Made in Taiwan」品質優良的好機會。

她們說，美國近來出現亞裔仇恨的問題，因此更加堅定地認為創業選擇是對的，想透過這項使命來改變後代的幸福軌跡，讓孩子們可透過桌遊，傳播出正向的心理健康、控管好情緒、善待包容他人、欣賞寬容每個人的優缺點，在棘手的狀況下，做出適當得體的言行。

每個作品都是Tina親自製作、手繪圖片，從一開始用印表機自己列印，做出第一個模型...
每個作品都是Tina親自製作、手繪圖片，從一開始用印表機自己列印，做出第一個模型，接著找廠商製作。（記者江碩涵／攝影）

「Empower Empathy」 之前在募資平台Kickstarter上推出，現在則有預購活動（網址：https://tiny-sprouts.pledgemanager.com/projects/empower-empathy/participate/?ref=worldjournal），同時也獲得了2021 年創意兒童雜誌年度最佳桌遊獎（2021 Board Game of the Year Award of Creative Child Magazine）、2021 年員工最愛Hot Diggity 獎、Tillywig Brain Child 獎、Family Choice Award 2021等四項大獎，是外界所矚目的新創之星。TinySprouts（網址：www.mytinysprouts.com）預計最快下半年將在Amazon等各大零售平台上銷售。

桌遊全部Made in Taiwan，使用最環保的方式開發產品，成了推銷台灣的最...
桌遊全部Made in Taiwan，使用最環保的方式開發產品，成了推銷台灣的最佳利器。（記者江碩涵／攝影）

教育 亞裔 德州

上一則

非裔歷史月、中農曆新年攜手同慶

下一則

灣區人道組織 為接收烏克蘭難民作準備

延伸閱讀

逾百名無薪實習生 公司工作主力 控矽谷初創公司剝削

逾百名無薪實習生 公司工作主力 控矽谷初創公司剝削
矽谷媽媽創桌遊 教導小孩同理心 獲四大獎

矽谷媽媽創桌遊 教導小孩同理心 獲四大獎
矽谷富豪慷慨解囊 獻金助金山教委罷免

矽谷富豪慷慨解囊 獻金助金山教委罷免
矽谷就業強勁…失業率僅2.9% 通膨也飆升…物價漲6%

矽谷就業強勁…失業率僅2.9% 通膨也飆升…物價漲6%
矽谷貧富差距擴大 10%人口擁75%資產

矽谷貧富差距擴大 10%人口擁75%資產

熱門新聞

柯小姐（左）購物後要離開時遭搶。（記者李榮/攝影）

北加華人佛利蒙Costco購物 上車後遭搶

2022-02-25 19:27
貝斯特國際中心專門為國際生提供服務。（史丹福校報）

特工常採欺騙性策略…中國留學生遭FBI盤查 專家教戰

2022-02-26 02:20
祈凱立分析，台灣對美國的意義不同，台灣不是烏克蘭，不會是下一個被入侵的目標。（本報檔案照片，記者李榮攝影）

史丹福大學學者：台灣不是烏克蘭

2022-02-24 19:35
紅圈顯示，一個嫌犯手中持槍搶劫。（視頻截圖）

屋崙9街 2持槍男光天化日下洗劫亞裔夫婦

2022-02-22 02:20
最新數據表示，美國二手車價格持續攀升，漲幅甚至超越比特幣和其他資產。（美聯社）

二手車價持續走高 灣區買家望車興嘆

2022-02-23 02:19
柏克萊加大公共政策教授、柯林頓政府前勞工部長賴克表示，類似俄羅斯入侵烏克蘭這樣的國際危機總有失控風險。（取自柏加大官網）

普亭侵烏 柏加大教授憂：美俄或意外引爆核武

2022-02-25 02:19

超人氣

更多 >
哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意

哪招？普亭原想24日宣布停火 這因素讓他改變心意
俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭

俄烏開戰美股為何大漲？分析師：股市最怕的不是戰爭
談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適

談判不成互甩鍋 烏克蘭稱拒談是因條件不合適
將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

將俄羅斯踢出SWIFT 美加和歐盟決使出「金融斬首令」

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動

愛在哈佛的「黑白配」 傑克森曾曝醫生老公的浪漫舉動