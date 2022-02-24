太極門聖荷西慶新春 主流民代祝賀

太極門聖荷西氣功養生學會慶新春。（記者李榮／翻攝）

慶祝新春，太極門聖荷西 氣功養生學會以「虎福臨門好福氣，福虎生風好運來」為主題在線上聚會，包括聯邦議員羅康納（Ro Khanna）、加州 參議員柯提斯（Dave Cortese），以及灣區12個城市的15位市長與市議員都致意祝賀。

太極門表示，太極門長期組成親善文化訪問團，自力、自費走訪五大洲，至今已拜訪101個國家，贏得友誼。因此當天有來自全球多位嘉賓友人及民意代表，透過錄影、賀卡及信件等各種形式捎來祝福，祝福大家虎年新年快樂。

太極門掌門人洪道子表示，「虎」常被視為勇氣的象徵；而勇敢與真愛，能幫助人們跨越挑戰。疫情 全面改變了人類的生活，帶給人們恐懼、混亂和悲痛，但疫情的影響也帶給地球生態改變的契機，大自然獲得了喘息和復甦的空間，汙染降低的程度明顯可見，許多生物恢復了生機，「這是大自然提醒人們：萬事萬物應遵循中庸之道，唯有陰陽平衡，方能達到共生共榮。在人與人實體接觸大幅減少之際，運用發達的科技，在空中創造另一種型態的連結與互動。」

羅康納、柯提斯，以及庫比蒂諾、佛利蒙、洛斯阿圖斯、洛斯加圖斯、密爾比達、蒙特聖利諾、巴洛阿圖、紅木城、聖荷西、聖他克拉拉市、薩拉度加、桑尼維爾等城市，都有市長或者市議員，以錄影或者郵件的方式，在新春線上茶敘致意。

聖荷西市市議員佩拉雷茲（Raul Peralez）表揚太極門氣功養生學會在疫情期間對社區的幫助。他表示，新冠疫情對社區民眾來說是很大的挑戰，尋找平衡以維持社會穩定的新方法極為重要。太極門一直專注於為社區提供和平和正念的機會，通過提倡良知，在社區中贏得良好的聲譽，並使善意的回應與氛圍不斷擴大。新春聚會有助於將社區團結在一起，並使社區更美好。

聖他克拉拉市長葛拉莫（Lisa Gillmor）也表示，農曆新年是重新開始並分享美好事物希望的時候，2022年是虎年，代表動力、勇敢和堅韌，這些元素也是聖他克拉拉市精神的象徵，「就如同我們已經度過了挑戰的時期，在復甦的道路上。」