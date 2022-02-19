金山警局推新防罪計畫 加強巡邏護華埠商戶慶街會

舊金山中央分局推出新防罪計畫，護華埠商戶慶街會(記者李怡╱攝影)

舊金山 於19日舉行農曆新年街會和花車巡遊活動，為華埠 帶來數十萬訪客。舊金山警察局中央分局長吳俊偉為力護華埠治安，特别一項新的安全計畫，特别為農曆新年撰寫了中英雙語防罪安全指南，並逐一向華埠商家派發。

近兩年全美各地仇恨亞裔 暴力事件頻發，舊金山警局已調派更多警員，於農曆新年期間在華埠及亞裔聚居地區加強安保巡邏。

吳俊偉策畫推出的新防罪計畫，特色是配合農曆新年的慶祝活動，編寫舊金山警局 「防罪安全指引」，協助商家民眾避免成為受害者。

安全指南主要內容包括：「如親歷或是目睹暴力襲擊事件，請緊急撥打911，為自己發聲，尋求幫助。也可以匿名方式提供犯罪線索。中文舉報熱線：415-558-5588」。

吳俊偉指出，希望華人社區了解，農曆新年期間，警局會調派更多警員在華埠及亞裔聚居地區巡邏。當有大型活動舉行期間，警局需要依靠民眾的支持，人人合作有助打擊犯罪活動。在警局特別撥款下，十多名來自全市各不同分局警員加強活動，逐戶向華埠商家派發安全指引。

華埠商戶代表Andy Liu表示，看到警員為保護華埠社區安全而做出努力，覺得很安心，希望在慶祝農曆新年街會客流量增加，生意好起来的同時，也要安全平安。