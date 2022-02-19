北加中文學校聯合會 虎年燈籠頒獎

最終的27名優勝者及家長來到聖他克拉拉縣府辦公樓接受頒獎。（記者王子涵╱攝影）

北加州 中文學校聯合會為慶祝農曆新年，特舉辦「2022虎年燈籠創意設計比賽」，藉此既富有新年氣氛，又達到實物教育的活動來傳揚中國傳統節慶。最終的27名優勝者及家長18日來到聖他克拉拉縣府辦公樓接受頒獎。聖縣議員李洲曉（Otto Lee）為獲獎的小朋友頒獎。金山灣區 華僑文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅參與活動並致辭。

北加 州中文學校聯合會會長李亭儀介紹，此次創意設計比賽共分為幼童組、兒童組和青少年組，共有81件燈籠作品參賽，此次頒獎活動共展出27部獲獎作品。「我們收到了許多家長的反饋，他們告訴我們花了多久時間與孩子一起做燈籠，一起了解虎年文化，一起了解為什麼要做燈籠。」李亭儀說，「這就是我們辦活動的目的，小朋友開心，家人也開心。」她表示，聯合會還拍攝了3D視頻的錄影集獻，可供大家欣賞小朋友的作品。

參賽學生可將從老師、家長的教導、外界影片欣賞、雜誌閱讀、或眼見耳聞有關中國新年景象等內容表達在賀年片上。藉著此次參與，同學將會對中國新年有更多的認知與認同，增添參賽者的新年嘗試，且在美術及設計的興趣和專長方面可得以表現及發揮。

文教中心主任莊雅淑祝福小朋友更了解台灣的文化，每一年都能夠得獎。（記者王子涵/聖荷西攝影）

莊雅淑表示，燈籠創意設計的活動對於小朋友來說十分有益，通過手作的方式來讓小朋友了解農曆新年的由來。「今年是虎年，透過小朋友的創作，讓聖縣有多元的文化的展現。」莊雅淑說，「祝福我們的小朋友更了解台灣的文化，每一年都能夠得獎。」

李洲曉表示，通過製作燈籠可以學習很多的中文漢字。在美國學習中文並不是容易的事，尤其是寫字比較難，能夠學以致用，在這方面是很有意義的。「我在香港出生，我小的時候也會製作燈籠，完全沒有你們做的那麼好。」李洲曉說。