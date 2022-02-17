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疫外滯美憂年金中斷？台僑可郵寄證明至台灣勞保局辦理

記者李榮／灣區報導
疫情爆發之後，有些民眾滯美，直接辦理依親移民，兩年多未歸也引發年金等問題。（本報檔案照片）
疫情爆發之後，有些民眾滯美，直接辦理依親移民，兩年多未歸也引發年金等問題。（本報檔案照片）

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延至今，雖然逐漸與病毒共存、走向回歸正常生活，但因為台灣依然有較為嚴格的邊境管制，回台灣還是必須隔離，讓許多人卻步。不少人至今已經超過兩年沒有返鄉。但依照台灣規定，出國超過兩年者的戶籍會遭強制遷出，包括國民健康保險、國民年金與勞工保險的老年給付、個人綜合所得稅率、地價稅率等都恐被影響。

有讀者李女士向本報表示，她2020年初來美國探親，原本只是短期旅遊免簽進入，沒想到新冠肺炎疫情爆發。因為她本身身體不是很好，家人不願意她冒險搭飛機，也不希望她回台一人入住防疫旅館隔離兩周，因此一直在等待解封、遲遲未能返台。後來發覺新冠肺炎疫情比想像中嚴重，家人索性直接在美國幫她辦理移民手續，目前已經辦到一半，但尚未拿到綠卡。

她表示，至今來美國的時間剛剛超過兩年，依照規定下個月到帳的年金恐將被停發。查詢後發現，如果到經文處辦理「居住證明」，再寄回台灣的相關單位，每個月的年金就能正常匯入戶頭。只是，她目前處於「青黃不接」的階段，美國身分還沒有到手、也不知何時移民局會正式通知，因此擔心無法辦理居住證明，「我的保險、信用卡費、台灣房子的水電費都從帳戶扣款，很怕餘額不夠。」

對此，駐舊金山經文處向本報表示，其實所要求的居住證明，只需要中華民國護照，以及在美的地址。地址的部分，申請人可以提供帳單或美國駕照影本，經文處並不要求申請居住證明的僑胞一定要持有美國護照或者綠卡。

駐舊金山經文處並提醒，僑胞如果不是親辦居住證明，而是選擇郵寄申請，則必須先找公證人公證，確認本人的身分。

僑委會也在網頁指出，僑委會經常接到僑胞們詢問有關國民年金、勞保老年給付的問題。經僑委在洽據勞工保險局表示，對於勞工保險老年給付或國民年金老年給付，如果因為出國超過2年戶籍被遷出而停止給付，可以檢附駐外館處開立並驗證之「居住證明」，連同已簽名之中華民國護照資料頁影本，勞工保險老年給付請寄台北市中正區羅斯福路一段4號勞工保險局老年給付科（或電洽886-2-2396-1266轉分機2262諮詢），國民年金老年給付部分請寄台北市中正區濟南路二段42號勞工保險局國民年金組（或電洽886-2-2396-1266轉6011諮詢）辦理。

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