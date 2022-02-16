我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員稱普亭要部隊準備行動 曝部分俄軍進入開火位置

冬奧／自由式滑雪男子坡面障礙賽 美國金包銀

佛利蒙社區慶農曆新年 促進族裔融合

記者李榮／佛利蒙報導
黃潔宜（後排左四）舉辦農曆新年慶祝活動。（黃潔宜提供）
黃潔宜（後排左四）舉辦農曆新年慶祝活動。（黃潔宜提供）

為慶祝中華文化傳統的農曆新年，佛利蒙市議員黃潔宜在佛利蒙市中心舉辦慶賀活動，包括市長高敘加（Lily Mei）、副市長薩爾溫（Raj Salwan）、市議員瓊斯（Rick Jones）、邵陽（Yang Shao）等民意代表，以及300多位社區民眾都到場參加。

黃潔宜表示，農曆新年是華人最重要的節慶，而佛利蒙有許多的華裔。現任的市議會中，包括市長與市議員在內也有三位華人。因此在農曆春節期間，藉著新年期間舉辦活動慶祝，希望能各族裔之間的互相了解，並且讓社區民眾有機會進一步交換意見，聯繫感情。

她表示，這次是她首次舉辦中國新年慶祝活動，活動中安排包括功夫、傳統音樂、扯鈴、說故事等表演，現場還有一些藝術與手工藝的攤位。希望能促進社區的融合，社會漲不要再有仇亞、或是種族歧視的情況發生。

黃潔宜指出，今年能辦成有許多功臣，像是費利蒙中文學校老師吳秀芳、費利蒙中文學校扯鈴隊、愛飛揚中文學校等。事實上，這次也是第一屆的佛利蒙慶祝新年的活動，希望明年辦得更大，有更多社團一起參加。

金山灣區文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅到場，並準備僑務委員會虎年小提燈、春聯於現場發送，向主流社區推廣新春年節傳統慶祝文化。莊雅淑表示，農曆新年是華人一年中最重要、最喜慶的節日，不僅準備各式各樣能象徵新年祝福的料理，也有許多傳統民俗慶祝活動，很高興受邀參加，中心也積極協助文化種子教師於現場提供多個文化攤位。

文化種子教師吳季芳、陳麗玲、莊幼春、單聖玲、汪敏娟、楊淑惠、張筱薇及吳秀華等，也分別以迎春揮毫寫春聯和書法書籤、舞獅展示、扯鈴表演、捏麵人、撕畫、故事演繹、天燈製作、剪窗花等文化展示，不僅豐富新春慶祝盛會，並同時推廣優質中華文化給主流社區。

華人 種族歧視 灣區

上一則

改善成癮康復治療 加州參議員柯提斯提出SB 999法案

下一則

停車收益和解 49人要付市府32.5萬元

延伸閱讀

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」

華埠追悼李尤娜 疾呼市府行動 「亞裔社區受夠了」
聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦

聯合市社區春節慶祝活動 首次由華人主辦
加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視

加州控告Tesla佛利蒙工廠系統性種族歧視
湖南小伙給村裡老人紅包 21歲起已發10年

湖南小伙給村裡老人紅包 21歲起已發10年

悼念高慧民 佛利蒙燭光點點

悼念高慧民 佛利蒙燭光點點

熱門新聞

Cupertino Village是很多華人常去的商場。（本報檔案照片）

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

2022-02-14 19:48
北京冬奧會上，三位來自舊金山灣區的亞裔美國代表團參賽選手，（左起）周知方（Vincent Zhou）、陳楷雯（Karen Chen）和劉美賢（Alysa Liu）。 （圖片來自Facebook）

北京冬奧 3名華裔花滑選手來自灣區

2022-02-08 13:40
居住在西雅圖的王姓婦人下班返家途中遭歹徒持球棒重擊頭部受重傷。（取自推特）

西雅圖華婦街頭遭球棒攻擊 頭顱破裂、右耳流血

2022-02-12 02:20
前美洲中國工程師學會（Chinese Institute of Engineers-USA ）理事長鄭永松表示，美國媒體對谷愛凌的報導方式，正顯示出美國缺乏自信心的焦慮。（鄭永松提供）

華裔學者看美國媒體報導谷愛凌方式：雙重標準

2022-02-09 21:16
華人彭先生擔任管理委員會理事，但開會發言後，竟收到如此歧視的訊息。（記者李榮／翻攝）

北加灣區華人管委會發言 被譏英文差、滾回你的國家

2022-02-08 20:02
灣區買房競爭的情況非常激烈。（記者李榮/攝影）

想在北加矽谷買房 至少得跟1200人競爭

2022-02-10 20:09

超人氣

更多 >
紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機

紐約韓裔女死時上身赤裸 被捅40多刀 檢：嫌犯有性作案動機
1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首

1張圖／冬奧獎牌榜 美排第3 中國第6 挪威1日收3金居首
女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰

女子單人花滑 俄15歲選手暫居冠 美3人皆晉級 朱易淘汰
凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？

凌晨3點空襲掩護20萬大軍 俄攻烏計畫曝光 演哪齣？
華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨

華郵：墨西哥進口暫停 酪梨即將缺貨