佛利蒙社區慶農曆新年 促進族裔融合

黃潔宜（後排左四）舉辦農曆新年慶祝活動。（黃潔宜提供）

為慶祝中華文化傳統的農曆新年，佛利蒙市議員黃潔宜在佛利蒙市中心舉辦慶賀活動，包括市長高敘加（Lily Mei）、副市長薩爾溫（Raj Salwan）、市議員瓊斯（Rick Jones）、邵陽（Yang Shao）等民意代表，以及300多位社區民眾都到場參加。

黃潔宜表示，農曆新年是華人 最重要的節慶，而佛利蒙有許多的華裔。現任的市議會中，包括市長與市議員在內也有三位華人。因此在農曆春節期間，藉著新年期間舉辦活動慶祝，希望能各族裔之間的互相了解，並且讓社區民眾有機會進一步交換意見，聯繫感情。

她表示，這次是她首次舉辦中國新年慶祝活動，活動中安排包括功夫、傳統音樂、扯鈴、說故事等表演，現場還有一些藝術與手工藝的攤位。希望能促進社區的融合，社會漲不要再有仇亞、或是種族歧視 的情況發生。

黃潔宜指出，今年能辦成有許多功臣，像是費利蒙中文學校老師吳秀芳、費利蒙中文學校扯鈴隊、愛飛揚中文學校等。事實上，這次也是第一屆的佛利蒙慶祝新年的活動，希望明年辦得更大，有更多社團一起參加。

金山灣區 文教中心主任莊雅淑、副主任徐廣梅到場，並準備僑務委員會虎年小提燈、春聯於現場發送，向主流社區推廣新春年節傳統慶祝文化。莊雅淑表示，農曆新年是華人一年中最重要、最喜慶的節日，不僅準備各式各樣能象徵新年祝福的料理，也有許多傳統民俗慶祝活動，很高興受邀參加，中心也積極協助文化種子教師於現場提供多個文化攤位。

文化種子教師吳季芳、陳麗玲、莊幼春、單聖玲、汪敏娟、楊淑惠、張筱薇及吳秀華等，也分別以迎春揮毫寫春聯和書法書籤、舞獅展示、扯鈴表演、捏麵人、撕畫、故事演繹、天燈製作、剪窗花等文化展示，不僅豐富新春慶祝盛會，並同時推廣優質中華文化給主流社區。