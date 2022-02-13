才隔4個月 Walgreens本月擬再關1金山門店

Walgreens又一舊金山門店被關，疑與 「零售犯罪」有關。（美聯社）

連鎖藥房Walgreens周四（2月10日）表示，它計畫本月關閉舊金山 的另一家門店，而在四個月前，該公司已因 「有組織的零售業犯罪」而關閉了該市的多家連鎖藥房。但該公司稱，即將關閉位於該市市中心的Kearny街店鋪的原因，並非因為零售犯罪。

「我們繼續執行公司的戰略，擴大Walgreens作為提供醫療服務的領導者的作用，我們專注於在正確的地點創建正確的商店網絡，以最好地滿足我們所服務的社區的需求。」Walgreens一位發言人說。「在開設和關閉門店時，我們會考慮一些因素，包括當地市場的動態和客戶不斷變化的購買習慣。」

去年11月，Walgreens公司在北加州 城市關閉了多家商店。「有組織的零售犯罪仍然是整個舊金山零售商面臨的挑戰，我們也不能倖免。」

Walgreens發言人卡魯索（Phil Caruso）當時說。「在過去的幾個月裡，我們舊金山各門店的零售盜竊案持續增加，是我們連鎖店平均水平的五倍。在這段時間裡，為了應對這個問題，我們增加了對全市商店的安全措施的投資，高達我們連鎖店平均水平的46倍，以此來努力提供一個安全的環境。」

此前，Walgreens也曾因盜竊在該地區關閉了其他幾家門店。

批評者說，是諸如將950美元以下的盜竊案降級為輕罪的加州法律，鼓勵了犯罪分子。近幾個月來，舊金山和洛杉磯 等城市一直受到商店打砸搶盜竊，及住宅區 「跟家」搶劫的困擾；犯罪分子還開始搶劫該州的貨運列車。

「這是有組織的盜竊，」加州州長紐森（Gavin Newsom）上個月在巡視洛杉磯太平洋鐵路公司軌道時說。搶劫者在偷竊物品後將卸下的包裝扔在那裡。他宣布了一項多重機構的努力，以阻止盜竊行為並追究犯罪者的責任。他說，可以根據有組織犯罪法指控這些小偷，這樣將會帶來更嚴厲的懲罰。

舊金山市長布里德（London Breed）卻質疑Walgreens在去年秋天關閉這些地點的理由，據稱她在10月說：「他們說零售犯罪是主要原因，但我也認為，舊金山市有很多Walgreens的連鎖店，當他們飽和時，門店就不再產生收益。我確實認為有其他因素在發揮作用。」