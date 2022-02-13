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2南灣企業高管 涉提交假H-1B簽證申請 被控簽證欺詐罪

記者王子涵／聖荷西報導
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）
薪水盜竊的受害者大多為處於H1B工作簽證期間的外籍員工。（推特截圖）

美國檢察官辦公室周五（11日）表示，兩名南灣企業高管被指控提交幾十份虛假的H-1B工作簽證申請，並涉嫌用超過100萬元的收益從事洗錢活動。

周五，42歲的薩拉度加居民帕特奈克（Namrata Patnaik）和56歲的聖他克拉拉縣居民帕雷克（Kartiki Parekh）出現在聖荷西聯邦法庭。他們被指控兩項簽證欺詐罪和一項共謀簽證欺詐的罪刑。帕特耐克還被指控犯有一項洗錢罪。

但這兩位高管的律師卻稱，政府的指控是對複雜的H-1B簽證法的濫用和誤用，他們將於這些指控進行抗爭。律師坎農（Chris Cannon）發表聲明稱：「我們相信我們最終會獲勝，因為這些指控是基於川普政府的政策執行的，這是對印度裔企業家的歧視，並且這損害了矽谷地區的總體經濟。」

根據起訴書的描述，帕特奈克和帕雷克分別擔任電腦芯片設計和服務公司PerfectVIPs的首席執行長和人力資源經理。他們在2011年至2017年4月期間提交85份虛假的H-1B簽證申請。

美國檢察官辦公室表示，這種做法為PerfectVIPs提供了不公平和非法的優勢。起訴書還說，其他雇主向PerfectVIPs支付了將近700萬元的費用，以支付工人的薪水。

坎農反駁說，美國司法部被川普政府的美國海關和移民局留守人員誤導，他們不會為無確切工作地點的申請人發放簽證，法律並未有這樣的規定。

如果罪名成立，帕特奈克和帕雷克將面臨最高15年的監禁，而帕特里克因洗錢罪將面臨最高10年的監禁，除此之外，這些高管可能會被罰款近十萬元。

負責本案的法官周五命令帕特奈克和帕雷克於4月12日在聖荷西的美國地方法院出庭。

工作簽證 H-1B 聖荷西

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