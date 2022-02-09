陳思如卸任華運會主委 王進德接棒

華運會召開會議，陳思如卸下重擔，由王進德擔任下一屆的華運會主委。（記者李榮／攝影）

金山灣區華人 運動大會每年都舉辦大型的運動賽事與開幕式，過去兩年在新冠肺炎疫情 之下，還是舉辦了不少運動比賽與活動。華運會召開會議討論新任主任委員人選。已經連任一次、擔任兩屆華運會主委的陳思如卸下重擔，由王進德擔任第38屆金山灣區華人運動大會主任委員。

金山灣區華人運動大會是在1985年成立，每年都在灣區舉辦大型運動會，鼓勵僑胞運動健身、保持體能，也藉機聯絡感情。2020年時因為疫情的關係，華運會忍痛停辦大會，不過還是參與並舉辦多場活動。2021年時，華運會則舉辦多場運動賽事，也舉行聖火傳遞的儀式。

南灣華僑文教中心主任莊雅淑在致詞時指出，金山灣區華人運動大會令人印象深刻，38年以來一直在灣區舉辦活動，僑胞都引頸期盼，凝聚了僑胞的向心力與情感，華運會可以說是在僑界扮演了很重要的角色。去年與年前因為新冠肺炎疫情的關係，在辦活動的時候遭遇很多困難及挑戰，但華運會還是舉辦了許多活動，讓華運精神繼續傳承下去。

她代表中華民國僑委會與僑教中心對華運會與陳思如主委致上敬意與謝意，也希望華運會一年比一年更為盛大。