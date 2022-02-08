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「來自舊金山華埠的祝福」官民鼓勵公眾來華埠消費

記者李怡 / 舊金山報導
出席記者會的民選官員和社區代表呼籲公眾前來華埠消費。（記者李怡/攝影）
出席記者會的民選官員和社區代表呼籲公眾前來華埠消費。（記者李怡/攝影）

為了振興舊金山華埠經濟，2月7日市府官員和社區代表召開記者發布會，宣布推出「來自舊金山華埠的祝福」活動，鼓勵公眾前來華埠消費。新僑服務中心行政主任陳浩源主持了記者會。活動得到華埠商人協會、華埠商戶聯會和臉書公司（Facebook）的贊助支持。

發布會上，公布了華埠為到訪居民和遊客提供的一些服務和資。例如，民眾可到訪華埠熱門餐廳領取中華傳統文化明信片、歷史文化塗鴉繪。還可享用華埠免費停車服務、觀賞中華傳統節日的文藝演出、在親子互動空間打卡拍照等活動，鼓勵市民來華埠遊玩享美食的同時，學習了解中華傳統的文化美德與知識。

代表中華傳統文化的明信片，會在華埠不同的餐廳或商舖發送。公眾前往華埠商戶消費時，獲得精心設計且喜氣洋洋的明信片或繪本。每冊繪本裡都有關於華埠景點的介紹或是傳統活動的介紹。商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）表示，通過此次活動，可以吸引更多人前來舊金山華埠消費，對受新冠疫情嚴重衝擊的華埠小商業起到提振作用。

舊金山市行政官朱嘉文指出，受新冠疫情衝擊，華埠商戶的營業額大幅下滑。但舊金山華埠是全美最大的華埠，餐飲業、零售業等行業應該得到復興，在安全的情況下繼續歡迎各方來客及本地居民。

加州眾議員丁右立（Phil Ting）的代表伍玉珍說，農曆新年是亞裔社區的重要節日。十二生肖是代表這一節日文化的標誌性符號。公眾來到華埠消費的同時，也可以更好地了解中華文化，特別繪本和明信片推廣讓大家在休閒娛樂的同時了解中華的傳統文化。

華埠商戶代表、甜心花鋪東主謝素英和金門幸運簽語餅店主陳展明表示，希望此次活動能為整個華埠的小商業帶來更多生意，改善營商環境。

出席本次發布會的有市議員安世輝、市行政官朱嘉文、估值官郭華建、縣警局辦公室主任周朝彪、康樂公園委員楊文姬（Vanita Louie）、商人協會會長李雷綺華（Eva Lee）、華埠商戶聯會會長邵旗謙、華埠花園角停車廠負責人張艷珍、以及市議員佩斯金、陳詩敏、馬兆明、州議員丁右立辦公室代表和華埠部分商戶代表。

華埠 舊金山 疫情

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