北加州中文學校聯合會 雲上迎春揮毫

北加州中文學校聯合會在線上舉辦迎春揮毫活動。（記者李榮／翻攝）

北加州 中文學校聯合會每年都在農曆春節期間，舉辦「全僑迎春揮毫」活動，共同慶祝農曆傳統新年，一起迎接虎年的到來，並增進僑界及主流社區對中華文化的瞭解。

今年度的迎春揮毫活動在6日下午2時舉行，因為新冠肺炎（COVID-19）疫情 的關係，改為線上雲舉行。多位書法大師與僑領、社區領袖都上線參加隔空一起揮毫，歡慶虎年的到來，「迎，財神；迎，福祿壽喜；迎，福虎到府！」

北加 州中文學校聯合會在南灣華僑文教中心舉辦迎春揮毫活動已經十多年，是灣區僑界最重要的傳統之一，每年聯合會在農曆春節時，都會邀請主流與僑界領袖、民意代表、中文學校學生等，前往共同迎春揮毫。大家一起慶祝新一年度到來，互道恭喜之外，並且也藉機推廣毛筆等傳統中華文化。

去年度北加州中文學校聯合會的迎春揮毫也是線上舉行。今年由於疫情依然持續，所以中文學校聯合會決定還是在線上舉辦全僑迎春揮毫。因為有了去年度的經驗，整體流程更為順暢，並且穿插其他的趣味展示與遊戲。

當天活動由李娜亞主持，包括：三太子舞動青春，動茲動；名家揮毫送春聯，好心動；「年獸大戰虎姑婆」，爆笑劇場笑到肚子痛！有學問的！猜猜古今常用語；無厘頭的！猜猜中外火星文；有獎、有笑、有歌、有舞、有腦、有鬧，嗨翻一下午等節目，氣氛熱絡。

此外，過去現場活動時很受歡迎的民俗手工藝教學，也改到線上舉行。並且還有新年傳統神話故事劇場，以及虎年燈籠創意比賽的頒獎典禮。參加燈籠比賽的小朋友們發揮巧思、展現創意，用藝術呈現對於虎年到來的期盼。

僑教中心主任莊雅淑等人都上線致意，感謝主辦單位在疫情之下依然排除萬難舉辦活動，慶祝新年並宣揚中華傳統文化。