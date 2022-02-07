傳播正能量 屋崙華埠藍天使周年慶

藍天使義工周年慶活動當天，義工還在巡邏華埠。（鄺偉供圖）

百尺飛泉鳴震谷，一聲長嘯勢驚天。一年前的2月6日，屋崙華埠 藍天使 義工巡邏隊成立，希望警民合作，保護家園，遏制犯罪。一年後，華埠治安形勢扭轉，40多名義工齊聚一堂，慶祝藍天使周年生日。藍天使隊長鄺偉表示，每個商戶和市民對義工的點讚，讓巡邏隊更有動力，成就今天的閃耀之星。藍天使這種正能量活動，永不停止，會第二個、第三個周年慶。

鄺偉說，在華埠治安惡化的非常時期，藍天使義工巡邏隊成立。組建團隊之時，就希望警民攜手，服務社區。從第一天開始，藍天使就得到商戶、市民和其他族裔民眾的點讚。這種認可，也成為藍天使前進的動力。「你們的點讚，才成就了今天的閃耀之星。」

他說，全世界各大華埠，都在學習屋崙華埠義工巡邏，正能量得到傳遞。藍天使不僅是巡邏隊，還在反對不平等法案之際，成為急先鋒，第一個站出來。「我們不僅要用選票去選出合適的政客，也要發聲去督促政客，做出改變。」

鄺偉表示，藍天使一歲生日慶祝活動，他特地採用了帶走字旁的「週」字。寓意藍天使不斷前行。「很多人問我，藍天使是否會停止。我想說，藍天使還會有第二個、第三個周年慶祝活動。正能量活動永不停止，大家繼續加油。」

多名義工齊聚一堂，慶祝藍天使周年生日。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎表示，感謝藍天使義工在華埠危難之際成立，一年來不離不棄，不辭辛苦的在華埠巡邏，保衛家園。華埠納稅在屋崙各大稅區中，排名前三。儘管納稅高，但市府給到屋崙的資源並不多。因為華埠太溫和，一向聲音不大。這時，更需要華埠的聲音。接下來一年，屋崙乃至阿縣有多個職位將展開競選。包括屋崙市長，第二區、第四區、第六區市議員，阿拉米達縣地檢長，阿拉米達縣警長，前阿縣議員陳煥瑛不幸去世後留下的職位空缺等。希望鼓勵華埠民眾登記成為選民。「無論你支持誰，不支持誰，只要手中有選票，政客就會傾聽大家的聲音。」

市長薛麗比（Libby Schaaf ）的特別策畫聯繫員時晨光代表市長向華埠義工拜年。他說，薛麗比非常關係華埠治安問題。義工參與社區，保護華埠安全，對市長來說意義重大。因為屋崙有市長任期規定，薛麗比將不能繼續參選。他希望華人參與選舉。

時晨光此前曾擔任警局社區聯絡員。他提醒社區，警員抓到賊人，並未完成工作，還需要地檢處起訴指控，才可能將壞人繩之以法，讓其承擔責任。這也意味著，地檢長的角色非常重要。希望華人留意選舉，選出合適的人選擔任地檢長。