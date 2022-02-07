去年援助超過700人 華裔精神健康聯盟春晚慶虎年

美國華裔精神健康聯盟（MHACC）舉行網絡迎春年會活動，慶祝農曆虎年。節目有舞蹈、京劇等。（視頻截圖）

虎氣頓生年屬虎，春風常駐戶迎春。美國華裔精神健康聯盟（MHACC）舉行網絡迎春年會活動，慶祝農曆虎年。

美國華裔精神健康聯盟負責人彭一玲（Elaine Peng）在春晚中回歸了聯盟過去一年的成績。疫情 肆虐下，聯盟成為加州 CalHOPE Connect項目的一份子， 肩負起為全加州華裔居民提供精神健康的情感支持，共援助過超過700名來自加州各地求助的朋友。此外，截至目前，聯盟的援助熱線，已接到4000多起求助電話，干預了19起自殺事件。2021年2月1日，聯盟得到州長紐森的嘉獎，表彰其在疫情下挽救生命而付出的巨大奉獻。

疫情爆發以來，針對亞裔 的仇恨犯罪增長了150%。自2020年3月以來，美國發生了3800起仇恨亞裔事件，針對女性仇恨事件是男性兩倍。2021年初，聯盟攜手公益機構台山同鄉會籌建屋崙華埠社安隊，每天不間斷步行巡邏，給民眾帶來安康和慰藉。目前召集義工120人，固定崗哨義工40人，風雨無阻巡邏300多天。社安隊護送長者，預防罪惡事件，開設緊急應對培訓課程，成功地將14名有精神疾患的街頭流浪者送往接受治療。

彭一玲表示，聯盟舉行多次媒體宣傳和普及精神健康知識，在各種媒體報導上百次, 消除大眾的偏見，為精神疾病患者正名。聯盟組織60多次互助組活動。救助熱線同時運作，幫助了600多個家庭。啟動華人愛心食物活動，為舊金山灣區有精神障礙挑戰的家庭及遭受仇恨亞裔打擊的家庭及無家可歸流浪者免費提供了2310份愛心餐。聯盟還全力以赴開發兩款手機應用程式軟件App，幫助精神疾病患者， 工作受到縣政府的肯定和好評。預計App將在今年正式上線。

在春晚上，聯盟還授予洪仁德（Dr. Jen Hong）首個終身貢獻獎。表彰他數十年來全心全意投入推廣精神健康事業。