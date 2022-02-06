我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山「天才滑冰少女」劉美賢 成冬奧最年輕美國選手

潘斯首度「挑明」批川普意義重大 料將再隔空交手

灣區「天才滑冰少女」劉美賢 成為冬奧最年輕美國選手

記者王子涵／聖荷西報導
劉美賢成為美國代表團裡最年輕的一員。（Instagram截圖）
劉美賢成為美國代表團裡最年輕的一員。（Instagram截圖）

出生在北加州列治文市的16歲天才滑冰少女劉美賢（Alysa Liu）或許是美國代表團在北京冬奧會女子花樣滑冰這個項目上最有利的金牌競爭者了，然而對於這個年輕女孩來說，這一切來的並不容易。

劉美賢在13歲時就拿下了她的第一個全國冠軍，但因為年齡問題，她還不能參加國際賽事。隨後，她在第二年再次拿下全國冠軍。當她的年齡終於達到奧運會的標準時，卻在1月份的納什維爾全國大獎賽前被確診感染新冠病毒。16歲的她只能待在酒店隔離，等待是否能入選美國國家隊的消息。

「我當時真的太緊張了，我訓練這麼多年，卻有可能無緣奧運會。」劉美賢回憶道，「我並沒有哭，我只是感到很難過，很害怕。但當我聽到我可以參加的消息時，我喜極而泣。」

目前，劉美賢已經到達北京，她也成為了而美國代表團最年輕的一員。

劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）
劉俊（右）本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅。（本報資料照片）

劉美賢的父親劉俊（Arthur Liu）在得知女兒感染新冠病毒後，同樣感到十分沮喪。「當你採取了所有預防措施去保護她，但還是在關鍵時候被感染，你永遠不知道生活會給你帶來什麼，這是不可預測的。」劉俊說。

劉俊認為，這場疫情大流行讓劉美賢變得更加積極樂觀，擁有更好的心態面對比賽。「她比以前更關注滑冰本身，而不是成績。」劉美賢會定期在父親的陪同下，和花樣滑冰協會提供的心理治療師交談。「重要的是，她能有這樣的感情出口，可以讓她獲得快樂。」

劉美賢的父親劉俊出生在中國重慶市郊區的一個山村裡，他25歲來到美國，在加州州立大學海沃德分校獲得工商管理碩士的學位，隨後獲得法律學學位。劉美賢從小是在祖母的照看下長大的，她很小就進入了中文學校學習，她可以和祖母講一口流利的普通話。祖母希望她能夠回中國看看，因為那裡才是她的根。

劉俊本希望北京冬奧會可以成為一家人團聚和尋根之旅，但疫情讓這個願望無法實現。此時正在東灣家中的他正焦急關注著女兒的比賽。「我本來想和她一起經歷奧運，帶她去我出生的村莊，讓她看看那裡美麗的風景。」

儘管有各種各樣的挫折，但劉美賢還是如願來到了北京，來到了奧運會的賽場，希望她能夠在那裡留下自己的印記，取得好成績。

北京冬奧 奧運 加州

上一則

NBA／格林背傷不用動手術 盼4周後復出

下一則

選阿拉米達縣警長 勝利婭籌款 承諾屋崙華埠24小時巡邏

延伸閱讀

冬奧／「飛翔的番茄」美單板滑雪選手懷特 賽後將退休

冬奧／「飛翔的番茄」美單板滑雪選手懷特 賽後將退休
冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金

冬奧／短道速滑混合接力驚險晉級 奪下中國首金
冬奧／「出賽讓我自豪」德滑冰奶奶8度參賽並列史上最多

冬奧／「出賽讓我自豪」德滑冰奶奶8度參賽並列史上最多
金山灣區野豬成災 嚴重威脅飲用水安全

金山灣區野豬成災 嚴重威脅飲用水安全
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

熱門新聞

副總統賴清德（左）在返台之前終於吃到美西名產「In-N-Out Burger」。圖／取材自賴清德臉書

即將離開舊金山 賴清德終於吃到In-N-Out漢堡

2022-01-29 17:52
儘管利率升高，但一般預料灣區的買家應能承受利率上漲帶來的負擔。而另一方面來說，預期升息的背景之下，最近反而激發出更多買家進入市場。（記者李榮／攝影）

房地產專家觀察：利率上升反造成買家搶入市

2022-02-01 20:04
安樂居特別邀請舊金山殘障人士及長者服務部申請部門主任楊錦全，講解如何申請糧食劵。特別提及，糧食劵可在某些農夫市場購物，有一定的優惠。（視頻截圖）

拿白卡去世後房產會被政府收走？專家教這招可避免

2022-01-26 02:00
警方將襲擊者逮捕。（記者劉先進／攝影）

4嫌屋崙華埠鬧事怒罵種族歧視話語 華人見義勇遭噴胡椒

2022-02-02 01:18
歐巴馬擔任總統時，曾在白宮透過機器人接見王美華。（取自白宮）

華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益

2022-02-03 01:20
垃圾回收車隸屬於一家在屋崙創辦的家族企業California Waste Solutions。（公司官網截圖）

出門倒垃圾遭遇不幸 居民誤入垃圾車視野盲區

2022-02-02 20:09

超人氣

更多 >
控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面

控訴北京隔離飯店伙食差 俄國冬奧選手：每天以淚洗面
香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣

香奈兒菱格紋包狠漲3,000美元 一年三度漲價考驗買氣
終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」

終於扶正 英女王正式宣布 希望卡蜜拉當「王后」
3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光

3月前發起作戰？普亭「併吞烏克蘭三部曲」劇本曝光
冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理

冬奧／荷蘭電視台直播記者遭中國保安粗暴驅離 IOC淡化處理