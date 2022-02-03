華人領軍抗議 白宮官員道歉 王美華大力維護權益
聯邦疾病控制及預防中心主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）月前在發布有關新冠肺炎的消息時稱，研究顯示Omicron變種病毒造成的死亡案例中，高達四分之三以上是發生在已有其他幾種健康問題的人身上，是「令人鼓舞的消息（encouraging news）」，她還進一步表示「這些人的健康情況本來就不好（were unwell to begin with）。」此番言論引起殘疾人社區反彈，認為瓦倫斯基的說法，是將殘疾人生命視為可有可無。
CaliforniaHealthline.org就指出，瓦倫斯基的這番言論嚴重激怒了美國殘疾人士，認為這場新冠肺炎疫情凸顯了醫療體制以及整個社會無視殘疾人的生命，也引發連串殘疾人社區的抗議。領導抗議活動的人中，有一位是灣區的王美華（Alice Wong），她在推特網站譴責瓦倫斯基的言論是「健全至上主義」（ableism）。最終，瓦倫斯基為失言道歉。
由於罹患遺傳性神經肌肉疾病，現年47歲的王美華靠著電動輪椅和呼吸機的幫助，才能移動和呼吸。事實上，她從7歲左右開始就無法行走，將自己托庇於科幻小說，以及有關突變怪物和被誤解的少數族裔的故事。
王美華在印第安納州長大，1993年在印第安納州上了大學，並成為一名活動家。早期印第安納州的醫療補助計畫（Medicaid）支付看護人員，讓王美華能夠獨立生活，但州政府削減開支後，迫使她轉學並且搬回與父母同住。接著她搬到灣區讀研究所，選擇了一個會幫助她支付僱用個人看護費用的州。從那以後，王美華一直努力為貧困、生病、年長或有殘疾的人爭取更佳的公共健康福利。
王美華創辦「殘疾能見度項目」（Disability Visibility Project），與StoryCorps合力收集美國殘疾人的口述歷史，自己也講述並撰寫關於新冠肺炎大流行疫情對生活型態的空前破壞，並凸顯「殘疾人一直默默忍受的挑戰。」
王美華平時透過播客、以及擁有6萬多追隨者的推特帳戶、和一個名為#CriptheVote的無黨派網上運動，鼓勵其他殘疾人團結，投入爭取權益的事業。
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