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屋崙華埠推倒老人 非裔男被控攻擊、虐待罪

記者劉先進／屋崙報導
嫌犯佩里·李（Perry Lee）推倒66歲謝婆婆（Ms. Tse）的瞬間，被監控拍下。警方順藤摸瓜，將其抓獲。（視頻截圖）
嫌犯佩里·李（Perry Lee）推倒66歲謝婆婆（Ms. Tse）的瞬間，被監控拍下。警方順藤摸瓜，將其抓獲。（視頻截圖）

屋崙警局警督余劍倫（Alan Yu）和華埠聯絡警員符美（Mae Phu）對本報表示，1月10日上午在華埠襲擊推倒66歲謝婆婆（Ms. Tse）的嫌犯佩里·李（Perry Lee）已被抓獲，被指控攻擊、毆打和虐待老人。駐扎在華埠的警員，在事發後一小時就利用監控攝像頭拍攝的照片，將嫌犯快速定位逮捕。

1月10日上午9時30分左右，在屋崙華埠9街夾Franklin街的角落，一位非裔男子推倒66歲的謝婆婆，這是屋崙華埠自從去年1月以來的第二起推倒老人罪案。2021年1月31日，嫌犯穆斯利姆（Yahya Muslim）從背後連續推倒三位老者，受害人包括一位91歲西裔長者，另二位是分別為60歲和55歲的華人王先生（Kon Wung）夫婦。三人均被送往醫院。相關監控視頻發布後，群情激憤。警方隨後逮捕穆斯利姆，他被起訴攻擊、造成身體傷害等五項罪名。

春節期間，屋崙警方在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）
春節期間，屋崙警方在華埠巡邏。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠微信群上，推倒老人的監控視頻廣為傳播，顯示襲擊一幕，讓不少華人義憤填膺，希望抓到兇手後依法嚴懲。視頻中，只見男子一路尾隨謝婆婆，走入9街靠近Franklin街的角落、進入監控攝像頭視野時，放下頭上的連體衫帽，快速靠近右手提著包的謝婆婆背後，伸出左手，將謝婆婆推倒在地上，有數個路人過來查看謝婆婆的傷情。謝婆婆表示，她當時去華埠看醫生，然後去銀行幫助一位住在養老院的朋友，回家路上被推倒，但她沒有受傷。也謝謝民眾的關心。

事發後，目擊者華埠合興佛具東主林子勤（Kenneth Lam）曾告訴本報記者，他當時開車到店鋪上班，在路口等紅綠燈，剛好看到匪徒襲擊老人一幕。他特別生氣，對身邊的太太說，要下車阻止，不能任人欺負。於是緊急停車，快步衝上去，攔住襲擊的非裔年輕男子。這時，包括林子勤在內的六個華人見義勇為。有人攔住襲擊男子，有人衝過來，迎面狠狠給了襲擊者一拳，避免他繼續傷人。男子表示，已經有人打了他一拳，哀求林子勤不要傷害他。林子勤警告他，如果再來華埠作案，一定不會輕易放過他。

但當時眾人忙著阻止嫌犯，沒有留下謝婆婆訊息。屋崙警局也向公眾發出訊息，希望幫助定位受害者，以完成抓捕嫌犯、幫助檢方起訴等程式。最終經過屋崙華埠促進會（OCIC）和救世軍屋崙華埠堂牧師林麗琴（Esther Hsu）的幫忙，找到謝婆婆。

屋崙警局警督余劍倫（右）和華埠聯絡警員符美（左）此前參加屋崙亞裔犯罪委員會月會。...
屋崙警局警督余劍倫（右）和華埠聯絡警員符美（左）此前參加屋崙亞裔犯罪委員會月會。（記者劉先進 ／翻攝）

余劍倫表示，在華埠巡邏的警員Iran Anderson將襲擊老人的嫌犯逮捕，必須為他的快速反應點讚。他每周有四次在華埠執勤，非常專注於工作。得益於附近的監控攝像頭拍照，警方在事發後大約一小時將嫌犯抓捕。他被指控的罪名有毆打、攻擊和虐待老人。而符美表示，嫌犯名字叫Perry Lee。

兩人表示，雖然有警方在華埠加班巡邏，但還是有人敢鋌而走險。1月21日華埠10街桂林米粉店發生了持槍搶劫的罪案，警方還在調查中。而屋崙警方在華埠加班巡邏時間，將貫穿2022年，不會在春節後消失，以遏制周邊犯罪。

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