紐森、布里德看球賽 未戴口罩再挨批

推特出現加州州長紐森和舊金山市長布里德30日觀看球賽時沒有戴口罩的照片，引發外界抨擊。（取自推特）

社群媒體出現加州州長紐森 （Gavin Newsom）和舊金山市長布里德（London Breed）30日在舊金山49人隊和洛杉磯 公羊隊的美足球賽中沒有戴口罩 的照片，顯然違反了大型活動必須戴口罩的規定。面對外界批評，紐森31日表示，他當日有戴口罩，只是為了拍照片才暫時取下口罩。

紐森31日說：「我其他時間都戴著口罩。我只是想表現得親和一點，我的確犯了錯…（誤），我只是想表現得親和一點。」「錯誤」一詞他只說了一半。

根據49人隊和公羊隊30日比賽場地洛杉磯縣英格伍（Inglewood）SoFi球場的規定，所有入場者都必須佩戴口罩，並強調：「只有正在飲食時才能取下，飲食後必須重新戴上。」洛杉磯縣也規定，參加大型室內和戶外活動都必須戴口罩。

除了紐森和布里德，洛杉磯市長賈西提（Eric Garcetti）、許多好萊塢名人和球迷也被拍到沒有戴口罩。在前湖人隊球星魔術強森（Magic Johnson）把照片上傳推特後，立即引發保守派抨擊紐森和兩位民主黨市長。

共和黨加州參議員梅倫德茲（Melissa Melendez）推文說：「學步的孩子在學校被強迫整天戴著口罩，哪一天等他們成為加州州長或洛杉磯市長後，就不必遵守他們強加於他人的規定。」

紐森發言人麥隆（Erin Mellon）發出聲明說：「州長承認他在周日的球賽中曾短暫取下口罩，但他仍鼓勵所有加州人繼續盡一己之責戴上口罩和接種疫苗，來度過這波疫情。」布里德辦公室則未發出任何聲明。

事實上，這並非紐森和布里德首次被批評「說一套做一套」（do-as-I-say-not-as-I-do behavior）。布里德數月前違反自己頒布的法令，在舊金山一家夜店裡狂歡沒有戴口罩。紐森疫情期間要求民眾居家避疫，他卻在2020年參加一場在納巴縣（Napa）米其林餐廳法國洗衣店（French Laundry）舉行的派對，也沒有戴口罩。