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男帶BB槍闖屋崙華埠商場 義工報警逮人

記者劉先進／屋崙報導
藍天使義工正在向警方介紹情況。（鄺偉供圖）
藍天使義工正在向警方介紹情況。（鄺偉供圖）

29日下午3時許，有疑似攜帶槍枝和刀具的可疑男子，進入屋崙華埠永旺商場，引起商戶恐慌。華埠藍天使義工巡邏對得知後，緊急報警。6名警員身穿防彈衣，攜帶長槍入內，經過兩輪搜查，將此人逮捕。警方後來發現，可疑男子攜帶的是BB氣槍和刀具，目前並未造成人員傷亡。案件正在進一步調查中。

藍天使巡邏隊隊長鄺偉表示，29日下午3時30分，永旺商場租戶告訴藍天使義工巡邏隊，發現可疑男子攜帶槍械及刀具，從商場和隔壁餐廳的走廊進入商場內，此事引起部分商戶擔心。考慮到走廊內時常有人吸毒或有流浪漢進入，而可疑男子又攜帶危險武器，藍天使義工沒有貿然前往，而是快速報警。

警方到場調查。（鄺偉供圖）
警方到場調查。（鄺偉供圖）

警方得知後，安排數輛警車，6名警員到場。警員先是詢問嫌犯衣著等細節，確定危險狀況後，6名警員穿好防彈衣，帶著長槍入內，先搜索一輪，但沒發現可疑男子蹤跡。不過，商戶並未看到此人從商場出口出來。鄺偉等人懷疑此人躲在鎖住的洗手間，所以沒找到。於是幫助警方打開洗手間門，警方順利將男子抓獲。

警方將攜帶BB氣槍和刀具的可疑男子逮捕。（鄺偉供圖）
警方將攜帶BB氣槍和刀具的可疑男子逮捕。（鄺偉供圖）

經過確認，發現男子攜帶並非真槍，是有一定傷害力的BB氣槍和刀具。男子被收押，目前闖入商場的動機不明。鄺偉表示，商場內有商戶，樓上有住戶。商戶一開始發現對方疑似帶有槍械，擔心造成傷害，所以才快速通知藍天使。他也提醒市民，臨近農曆新年，華人要特別小心留意周邊情況，遇到罪案或可疑人士要第一時間報警。

天使 華埠 華人

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