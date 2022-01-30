舊金山市長專欄／布里德拜年 允加強社區安全

舊金山市長布里德向民眾拜年，承諾加強社區安全。

根據過去一年的數據，我們看到針對亞裔 社區的仇恨犯罪不幸地大幅增加。

事實上，在2021年，針對亞裔社區的仇恨犯罪數量增加了567%。從2020年的9宗，2019年的8宗，上升到2021年的60宗。這些針對亞裔的攻擊，僅僅是基於受害人的背景或語言。當涉及到襲擊和虐待長者等其他罪案時，案例反映了這個社區成為了更廣泛的目標。

長者應該能夠安全地上街、幼童亦不應害怕外出。

仇恨犯罪影響著我們所有人：市內許多社區包括猶太裔、同性戀、非裔和阿拉伯裔社區等都是受害目標。而亞裔社區相關的數據更令人震驚，我要在此明確表示：舊金山 絕對不會容忍這些罪行。

我們將繼續投放公共安全相關的資源，以保護社區，並令罪犯繩之以法。無論是建基於社區的安全資源或警察 訓練課程，我們將竭力確保每位市民都感到安全和得到保護。我們與安老自助處開展了長者護送計畫，長者外出看醫生或買菜時，可得到陪伴。

我們還與社區青年中心合作開展了守護社區計畫。他們深入社區內，建立多種族夥伴關係及凝聚社區，在商業區內巡邏，認識居民，搭建社區橋樑和令社區更健壯。

舊金山市長布里德向民眾拜年，承諾加強社區安全。

舊金山市長布里德向民眾拜年，承諾加強社區安全。

隨著市政預算案籌備季節將近，我們正與社區合作，以確保這些計畫可以繼續。但我們深明除社區的配合之外，我們也需要繼續解決市內警察人員短缺危機的情況。

從長遠來看，我們必須增加更多警員訓練班，以便在商業區內有更多巡邏警員，更快的應變速度，更多元化的警察局，更多能以廣東話或國語和社區溝通的警員，保護市民安全。

而在短期內，在新增這些課程之前，我們需要更多的即時撥款。因此，我為舊金山警察局引入了公共安全撥款提案，以確保關鍵的服務可持續到財政年度結束。該提案要求撥款2250萬元，將向舊金山警察局追加790萬元，也為舊金山消防局追加1460萬元，以便各部門能夠繼續提供基本的市政服務，並避免削減人手，從而降低應對嚴重犯罪的能力，保持應變速度，並滿足其他基本安全需求。

目前，我們的公共安全部門正處於人員配置短缺的危機中，這既需要像公共安全撥款提案等即時解決方案，也需要長期計畫以填補警校課程。我們需要警察在街上巡邏，投入社區警務和應對犯罪問題，我們需要消防員和醫護人員處理弱勢社群的緊急救助電話。這筆撥款必須盡快被批出，才能讓當局履行基本職責。

通過這項公共安全撥款的責任已落到舊金山市議會的手上。而您的繼續支持將有助推進這些重要的措施。

最後，還有兩天，我們便迎接農曆新年的到來，我在此向華裔社區拜年，並表達最誠摯的感謝。一元復始，萬象更新，虎年代表力量和勇氣，我們將繼續團結，確保舊金山安康，支持市內小商業，並上下一心捍衛這多元化社區和長者的安全。憑着希望、勇氣和決心，讓我們透過新機會和通往更光明未來的大道去迎接虎年到來。讓我們與家人、朋友和鄰居以福氣一同慶祝這重要的時刻。

祝新年平安！身體健康！恭喜發財！

請在微信上添加我以獲取更新和資源：londonbreed。

敬安！

舊金山市長 倫敦．布里德