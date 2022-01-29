讀者來函／最美風景：女兒和她的美雅達敞篷車

女兒和她的美雅達敞篷車。（江上冰供圖）

那一年初夏，女兒大學畢業，她要爸媽帶著小弟去參加她的畢業典禮，我們也好趁機去東部一遊。經過些許準備，一切順利進行。

畢業典禮前一晚，我們住進學校附近的汽車旅館 ，第二天一早，女兒帶我們參觀學校各個名建築，她參加的划船俱樂部和她住了多年的宿舍。我們參加了全校的畢業典禮和電機系裡的小型聚會，然後領到學校免費午餐盒，各項校園活動有序並有效地完成。

典禮完成後，我們全家聚在一起，我們三人熱烈地向她祝賀。我小聲地問她想要點什麼禮物，她想了又想說：「我想買一輛敞蓬車。」我聽後不禁一愣，還來不及回話，太太推了推我的手臂，爽快地答道：「好主意，回加州 後我們一起去選購。」我心想，好傢伙，母女倆算計起老爸來了。

回到加州後，女兒忙著蒐集有關敞篷車的資料，然後我們三人各選一輛適合女兒的。誰知我們三人竟選了同一種車， 美雅達（MIATA），這是那時極為流行的小型敞蓬車，只能坐兩個人，小巧玲瓏，價格也不是太貴，很受年輕人的喜愛。聽說汽車廠MAZDA公司因此一炮而紅。

我們選好車型後，便去當地的經銷商訂貨，女兒選了深紅色的，那也是當時很流行的一種。由於需求旺盛，經銷商沒有現貨，要等一個月後才能交車，我們只好安心癡癡地等。沒有多久，另一個好消息來了，甲骨文公司（Oracle）接受了女兒的申請，聘她為該公司的一名軟體工程師，在北加州紅木城總公司工作。離家近，又有了新車，這是最好的安排。

初秋的一個星期六下午，我們一家去紅木城，幫她搬進新租的公寓。女兒帶著弟弟開著她的新車美雅達開道，我跟太太帶著簡單行李開著麵包車隨後。沿著80號公路由東向西，穿過海灣大橋，轉入101號公路南行。天邊浮雲片片，真是個秋高氣爽、風和日麗的好日子。

車子穿過280號公路交叉口，開始下交流道。車行不久，視野突然開闊，左側是廣闊的海灣，右邊是綿延的高低丘陵，夕陽在丘陵後時隱時見。路上行車不多。女兒在頸上紮了條綠色絲巾，隨風飄揚，煞是好看。

她的紅色美雅達正加速兜風前行，我稍遠地跟在後面，這是個多麼美好的景色。我對著太太喃喃自語，「這車買得值得！」正當這如夢似幻之時，忽然在車子的後視鏡中發現一輛公路巡邏車正閃燈尾追，我無奈地靠邊停車。

我搖下車窗對著走來警官輕聲訴說，「先生，求求你，讓我走吧！你看遠前方那輛小紅車是我女兒，她剛從大學畢業，開著新買的小車去找公寓，你看這是個多麼美好的情景，求求你，先生！讓我走吧，我得趕上我女兒！」

那警官瞪了瞪遠方的小紅車，猶豫了一下，然後輕輕地對我説 ，「是的，真的很美妙，你走吧！要小心。」我衷心地説了聲謝謝你，立刻開車離開，上路後從後視鏡裡還看到那警官正在向我們招手呢！

那美麗的情景我當然不會忘記，我也會長記那位善心的警官，世界因他的存在變得更美好。警官先生，不管您現在在哪兒，我要慎重地向您報告，自從那次您放了我一馬，迄今，我沒吃過一張交通罰單！（集芸）