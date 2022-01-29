州長紐森提「加州藍圖」 余淑婷扮「財務後盾」

今年是加州主計長余淑婷（右）擔任主計長的最後一年。（本報資料照片）

州長紐森 發布了他提出的2022至2023年加州 財政預算 ，提案被稱為「加州藍圖」（The California Blueprint）。這份藍圖內包括了州長認為威脅生活的五大項目，包括應該用科學方式對抗新冠疫情、應對氣候危機、應對無家可歸者、解決加州高昂的生活成本以及確保社區安全。

在回應預算問題時，現任州主計長余淑婷（Betty T. Yee）表示，很高興州長將加州的預算盈餘繼續投資在對人民和自然資源有利的項目上，同時也能努力消除可能長期拖累我們經濟的負債問題。她表示，加州將繼續努力確保人民能獲得適當的安置以及關鍵的服務，也同時努力保護我們的土地和水源，並妥善管理我們的森林，以面對因氣候變遷而發生的野火問題。

今年也是余淑婷擔任主計長的最後一年，身為加州「財務總監」的她表示，加州不僅撐住了因疫情而遭受打擊的經濟，同時還讓經濟持續成長，尤其是這些投資用在無家可歸危機、減緩氣候變遷以及其他關鍵領域時，加州人也應該期待可以看到能夠量化的成績。

目前加州預計的盈餘為457億元，其中包括206億元的普通基金、161億元用於K-14教育98號提案額外資金，以及90億元的準備金和補充養老金支付。

紐森擬議的預算提案，包含346億元的儲備金，內容有209億元的預算穩定帳戶（又稱雨天基金）、97億元的公立學校系統穩定帳戶、31億元的經濟不確定性特別基金（又稱營運準備金）、9億元的安全網儲備。

州府目前預估2022至2023財政年的普通基金總收入逾1972.8億元，特別基金總收入預計將接近 641.9億元，總計2614.7億元。

根據預算報告指出，加州的「三大收入」包括個人所得稅1341億元、零售銷售和使用稅468億元和公司稅237億元，這三大收入占了全州所有收入78.2%。特別值得注意的是，2022至2023財政年的資本利得稅收入，預計將達到233億美元，總資本利得實現利益為2327億美元，可創歷史記錄新高。