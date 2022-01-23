我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定

悼念高慧民 佛利蒙燭光點點

記者王子涵／聖荷西報導
數十名當地群眾自發來到悼念現場。（記者王子涵／攝影）
數十名當地群眾自發來到悼念現場。（記者王子涵／攝影）

生長在東灣的華裔女子高慧民（Michelle Alyssa Go）在紐約遭遊民推下地鐵喪命一事，已經過去了整整一周的時間。全美各地華人以及亞裔群體為其舉行了燭光悼念儀式，呼籲社會關注亞裔社區所面臨的的種種不公正待遇。周五（21日）晚上7點，悼念儀式來到了高慧民的家鄉，北加州佛利蒙市。

悼念儀式在佛利蒙市中心的活動中心廣場（Event Center Plaza）舉行。佛利蒙華裔市議員黃潔宜（Teresa Keng）表示：「當聽到她是我們佛利蒙的居民時，我們更加心痛，她的遭遇可以發生在我們任何人的身上。」

數十名當地群眾自發性來到悼念現場，高慧民兒時的醫生史蒂芬錢（Dr. Steven Chan）深情地說：「她是我的寶貝。」

高慧民兒時醫生史蒂芬錢是現場少有的見證她長大成人，懷有私人情感的親友。（記者王子...
高慧民兒時醫生史蒂芬錢是現場少有的見證她長大成人，懷有私人情感的親友。（記者王子涵／攝影）

史蒂芬錢是現場少有的見證高慧民長大成人，並結下深厚私人情感的朋友。「我曾見證她上幼兒園，看到她把飯盒打翻。我很感謝她的父母能夠讓我成為她生命中的一部分。」史蒂芬錢說，「每一次她到我的診所，我都會要求她帶來一張照片。她帶來的第一張照片是學前班的時候，之後是小學、中學、高中。她是我的寶貝！」

高慧民畢業於佛利蒙American High School。離開家鄉前往紐約後，她一直服務於當地社區，幫助那些有精神疾病以及有經濟困難的遊民。「她將佛利蒙的精神帶到了紐約。」Americnan High School校董的家人說，「她的離開讓所有居住在佛利蒙的人們再次團結起來，讓我們這個美麗多元的社區再次凝聚起來。」

黃潔宜表示，近兩年華人生活在仇視亞裔的陰影和恐懼之下，無論是在改善社區安全，還是幫助那些有精神疾病的人群，政府都應該正視這些問題，讓居民可以安居樂業。

周五（21日）晚上7點，悼念儀式在高慧民的家鄉北加州佛利蒙市舉行。（記者王子涵／...
周五（21日）晚上7點，悼念儀式在高慧民的家鄉北加州佛利蒙市舉行。（記者王子涵／攝影）

亞裔 華人 華裔

上一則

第18屆「為生命行走」 舊金山遊行反墮胎

下一則

美化華埠行動委員會 新春社區送暖

延伸閱讀

高慧民供職公司德勤 曾捐5萬給遊民權益非營利組織

高慧民供職公司德勤 曾捐5萬給遊民權益非營利組織
失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙

失蹤史丹福護士 被發現陳屍佛利蒙
紐約華裔墜軌案 高慧民家鄉佛利蒙辦追悼儀式

紐約華裔墜軌案 高慧民家鄉佛利蒙辦追悼儀式
紐約華裔墬軌案高慧民家鄉佛利蒙 舉行悼念儀式

紐約華裔墬軌案高慧民家鄉佛利蒙 舉行悼念儀式
疑吸毒過量 紐瓦克消防隊長陳屍消防站

疑吸毒過量 紐瓦克消防隊長陳屍消防站

熱門新聞

70年代玉女歌手劉藍溪傳出辭世，享壽61歲。(本報資料照片)

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

2022-01-18 20:53
夫婦舊金山乘坐1哩計程車被收費近萬元 索回歷程離譜。此為示意圖，非文中所述計程車。(Getty Images)

夫婦舊金山坐1哩計程車被收近萬元 高出1000倍

2022-01-15 02:14
很多灣區民眾對於破窗爆竊早已司空見慣。（記者李榮／攝影）

北加佛利蒙警局對面 30車遭砸窗盜竊

2022-01-18 19:04
這波Omicron病毒傳染性極高，許多人開始搶購N95口罩，卻不懂得如何使用。（記者江碩涵／攝影）

民眾搶用N95口罩 北加教授建議如何消毒再利用

2022-01-21 20:28
米雪兒‧吳的家人住在佛利蒙。(取自LinkedIn)

紐約華女遭遊民推下鐵軌枉死 家人住北加佛利蒙

2022-01-17 18:18
有隔離經驗的僑胞都說，防疫旅館可以自己選擇，一般條件也都不錯，「誰沒事想去住醫院？」（僑胞提供）

68元買陰性報告回台免隔離又省錢 僑胞：幻想啦！

2022-01-15 18:32

超人氣

更多 >
別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠

別因症狀輕微就鬆懈 篩檢前出現這毛病 恐怕已確診新冠
婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…

婚前她守貞 男洞房未見落紅氣炸：白忍5年 網一面倒…
改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了

改造辦公空間 同事、老闆皆傻眼 員工：已經有收斂了
沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

沒拋妻棄子…千萬老董破產 流浪深圳拾荒 兒子接他回家

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道

英科學家來美找女友 家中遭流彈擊斃 家屬憤怒要討公道