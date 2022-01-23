悼念高慧民 佛利蒙燭光點點

數十名當地群眾自發來到悼念現場。（記者王子涵／攝影）

生長在東灣的華裔 女子高慧民（Michelle Alyssa Go）在紐約遭遊民推下地鐵喪命一事，已經過去了整整一周的時間。全美各地華人 以及亞裔 群體為其舉行了燭光悼念儀式，呼籲社會關注亞裔社區所面臨的的種種不公正待遇。周五（21日）晚上7點，悼念儀式來到了高慧民的家鄉，北加州佛利蒙市。

悼念儀式在佛利蒙市中心的活動中心廣場（Event Center Plaza）舉行。佛利蒙華裔市議員黃潔宜（Teresa Keng）表示：「當聽到她是我們佛利蒙的居民時，我們更加心痛，她的遭遇可以發生在我們任何人的身上。」

數十名當地群眾自發性來到悼念現場，高慧民兒時的醫生史蒂芬錢（Dr. Steven Chan）深情地說：「她是我的寶貝。」

高慧民兒時醫生史蒂芬錢是現場少有的見證她長大成人，懷有私人情感的親友。（記者王子涵／攝影）

史蒂芬錢是現場少有的見證高慧民長大成人，並結下深厚私人情感的朋友。「我曾見證她上幼兒園，看到她把飯盒打翻。我很感謝她的父母能夠讓我成為她生命中的一部分。」史蒂芬錢說，「每一次她到我的診所，我都會要求她帶來一張照片。她帶來的第一張照片是學前班的時候，之後是小學、中學、高中。她是我的寶貝！」

高慧民畢業於佛利蒙American High School。離開家鄉前往紐約後，她一直服務於當地社區，幫助那些有精神疾病以及有經濟困難的遊民。「她將佛利蒙的精神帶到了紐約。」Americnan High School校董的家人說，「她的離開讓所有居住在佛利蒙的人們再次團結起來，讓我們這個美麗多元的社區再次凝聚起來。」

黃潔宜表示，近兩年華人生活在仇視亞裔的陰影和恐懼之下，無論是在改善社區安全，還是幫助那些有精神疾病的人群，政府都應該正視這些問題，讓居民可以安居樂業。