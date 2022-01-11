我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國民黨前立委龐建國墜樓亡 死前留12字訣別

醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

迎金虎 海外湖北春晚1月15日網路聯歡

記者劉先進／屋崙報導
海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外華人楚鄉情雲端春節大聯歡。（海外湖北春晚組委會供圖）
海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外華人楚鄉情雲端春節大聯歡。（海外湖北春晚組委會供圖）

金虎送吉祥，新春樂安康。辭舊迎新之際，海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外華人楚鄉情雲端春節大聯歡，寓意同舟共濟，攜手未來，歡慶新春佳節，共同迎來新一年。

據海外湖北春晚組委會介紹，每年的海外湖北春晚，希望凝聚海外華人力量，增進友誼，增添戰勝疫情的信心，促進中外文化交流，宣傳大美湖北。也讓海外同胞更多地瞭解湖北、熟悉湖北，為家鄉的經濟騰飛鼓勁加油。

晚會邀請了中外著名表演藝術家和藝術團體參與，並獻上富有特色、豐富多彩的文藝節目。全場將以家、國、情、懷四個篇章為主題，透過精采的節目，全方位的展示湖北元素，各國風情，多元文化和中華文明。 節目包含音樂舞蹈、戲曲詩歌、雜技魔術、時裝旗袍等中西文化元素。

晚會的另一個特點是高科技的製作技術，運用最新3D虛擬燈光舞台技術以及視覺特效技術，成功地營造了堪比央視大舞台的春晚熱鬧氣氛，精心選配了符合各種節目的場景動靜態，達到圖文聲並茂，增添了雲空間節目的畫面感，使整台節目更具藝術感染力。

此次春晚播出時間為美西1月15日晚7時30分。市民可透過美國加州湖北同鄉總會YouTube頻道、公眾號等管道觀看。

海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外...
海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外華人楚鄉情雲端春節大聯歡。（海外湖北春晚組委會供圖）

加州 華人 雲端

上一則

加州衛生部：無症狀醫護 可繼續工作

下一則

林地劇減 聖荷西樹木覆蓋率僅剩13.5%

延伸閱讀

迎新春、慶冬奧 南加華人1/15辦春晚

迎新春、慶冬奧 南加華人1/15辦春晚
今年以來 中國20省調升最低工資標準

今年以來 中國20省調升最低工資標準

湖北高速橋面側翻4死 事發貨車重198噸「超重4倍」

湖北高速橋面側翻4死 事發貨車重198噸「超重4倍」
疑貨車超載…湖北高速路橋垮 至少4死8傷

疑貨車超載…湖北高速路橋垮 至少4死8傷
中國湖北高速公路突倒塌 釀4死8傷

中國湖北高速公路突倒塌 釀4死8傷

熱門新聞

肇事車輛的車頭和車牌也有些許毀損。（店家提供）

矽谷老婦剎車踩成油門 整車飛進段純貞牛肉麵店

2022-01-03 18:19
黃潔宜（左）到現場會勘。（事主提供）

華人在家吃早餐 大巴撞進家中嚇傻 整個臥室都毀了

2022-01-03 19:19
李漢文連任僑務委員。她同時也是台灣論壇的總召集人，經常探討政治議題。（記者李榮／攝影）

李漢文：當中華民國邦交國變0時 會是台灣獨立的一天

2022-01-09 19:28
舊金山獨角獸初創公司Bolt執行長布雷斯洛宣布，永久實施一周工作四天制。（取自推特）

1周工作4天…舊金山初創公司永久實施 Bolt員工超開心

2022-01-06 02:11
阿縣警察學校一名28歲的學生，4日下午在屋崙高速路、靠近海灣大橋收費站附近，不幸遭遇槍擊身亡。圖為警方護送遺體到車上。（取自阿拉米達縣警推特視頻）

下個月就畢業…阿拉米達縣亞裔警校生 返家路途魂斷槍下

2022-01-06 02:20
Westfield前兩小時停車保持免費。（谷歌街景）

聖荷西Westfield Valley Fair下月起將收停車費

2022-01-07 02:16

超人氣

更多 >
以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」

以為老公要跟她提離婚 豈料收到驚喜大禮「一座城堡」
法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃

法拉盛槍響 華裔男遭當街射殺 嫌犯在逃
查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業
國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死

國民黨前立委龐建國墜樓亡 12字訣別：不公不義的台灣，我生不如死
華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑

華郵：免疫功能不足者 最快未來幾天可打第4劑