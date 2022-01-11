迎金虎 海外湖北春晚1月15日網路聯歡

海外楚商聯合會、美國加州湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外華人楚鄉情雲端春節大聯歡。（海外湖北春晚組委會供圖）

金虎送吉祥，新春樂安康。辭舊迎新之際，海外楚商聯合會、美國加州 湖北同鄉總會將舉辦「金虎迎春 ·極目楚天」2022年海外華人 楚鄉情雲端 春節大聯歡，寓意同舟共濟，攜手未來，歡慶新春佳節，共同迎來新一年。

據海外湖北春晚組委會介紹，每年的海外湖北春晚，希望凝聚海外華人力量，增進友誼，增添戰勝疫情的信心，促進中外文化交流，宣傳大美湖北。也讓海外同胞更多地瞭解湖北、熟悉湖北，為家鄉的經濟騰飛鼓勁加油。

晚會邀請了中外著名表演藝術家和藝術團體參與，並獻上富有特色、豐富多彩的文藝節目。全場將以家、國、情、懷四個篇章為主題，透過精采的節目，全方位的展示湖北元素，各國風情，多元文化和中華文明。 節目包含音樂舞蹈、戲曲詩歌、雜技魔術、時裝旗袍等中西文化元素。

晚會的另一個特點是高科技的製作技術，運用最新3D虛擬燈光舞台技術以及視覺特效技術，成功地營造了堪比央視大舞台的春晚熱鬧氣氛，精心選配了符合各種節目的場景動靜態，達到圖文聲並茂，增添了雲空間節目的畫面感，使整台節目更具藝術感染力。

此次春晚播出時間為美西1月15日晚7時30分。市民可透過美國加州湖北同鄉總會YouTube頻道、公眾號等管道觀看。