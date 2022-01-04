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馬作林 連任屋崙東灣台山同鄉會主席 設社區隊春節巡邏

記者劉先進／屋崙報導
屋崙東灣台山同鄉會年初全票通過，選舉現任主席馬作林連任。（馬作林供圖）
屋崙東灣台山同鄉會年初全票通過，選舉現任主席馬作林連任。（馬作林供圖）

屋崙東灣台山同鄉會年初換屆選舉，全票通過由現任主席馬作林連任。馬作林此前任主席10年，這也是他五次連任。馬作林3日表示，同鄉會將成立社區服務部，希望走出社團，服務社區。社區服務部直接管理華埠社安隊，維護華埠治安。考慮到社區對安全的需求，成立10個月的社安隊會將一直堅持下去，在春節期間還會加大巡邏，和警員聯手，保護華埠安全，讓大家過一個平安的農曆新年。

馬作林透露，新冠疫情之後，僑社運營恢復正常。不過，一些傳統僑社立足於管理自身會務，相對較少走出社區服務，也沒有對外的服務部門。如今考慮到社區各種需求繁多，所以決定成立社區服務部。該部門將聯合其他非營利機構、熱心公共事務的社區居民，維護華埠社區治安和衛生，如清理華埠街道塗鴉，幫助市民反映訴求。此前華埠Hotel Oakland 老人公寓漏水問題嚴重，同鄉會社安隊就積極介入，希望推動解決。

屋崙2021年1月、2月治安事件頻發，搶劫一度達到一個月21起。台山同鄉會華埠社安隊於是在3月1日成立，希望維護治安。社安隊一周七天、每天從10時到下午2時巡邏，已堅持10個月。經過社安隊等義工的巡邏，加上屋崙警局入駐華埠，華埠治安相對好轉，一度單月搶劫降低到1起。

馬作林表示，此前，社安隊歸同鄉會直接管理。在社區服務部門成立後，社安隊歸該部門管轄，預計將由他和另外三個副主席管理。社安隊有130個義工。因為最近一直在招兵買馬，又增加5個新成員。考慮到臨近春節，到華埠採購年貨的市民增加，社安隊也在考慮增加巡邏時間，和警方聯手保護社區安全。考慮到社區需要，社安隊會一直堅持下去，目前還沒有暫停的計畫。

此外，同鄉會還將加強中國文化傳承部門的工作。該部門下屬有4個文化團體，包括太極團、合唱團、舞蹈團和國術團（包含舞獅和功夫）。灣區是個多元、多民族的社區，希望透過這些團體的活動，傳承傳統文化。

馬作林說，雖然同鄉會有一定的計畫，但目前最大挑戰，是疫情的不確定因素太多，如想百分之百執行計畫，需要克服一定困難。

華埠 屋崙 疫情

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