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華裔設計師創動作人偶 記錄疫期百態

記者李怡 / 舊金山報導
疫苗加強針與聖誕節結合的人偶（圖片由 Joyce Hsu提供）
疫苗加強針與聖誕節結合的人偶（圖片由 Joyce Hsu提供）

許喬伊（Joyce Hsu）是在灣區工作的一名普通的工業設計師，一直以來都想用自己的工業設計技術來創造一些動作人偶。自2020年初疫情大流行爆發以來的兩年時間裡，她用省下來的工作通勤時間，創作了近百個人偶塑像（Joycebot ）。每個作品的主題和創作靈感，大多數來自當下的新聞話題，記錄了人們在大流行期間的集體經歷和社會事件。

Joycebot人偶塑像的藝術形式，展現了在疫情期間人們的生活狀態，受到廣大網民的關注。包括像亞裔婆婆遇襲、民眾家中自行理髮、疫情中的東京奧運會等主題的呈現。最近她又將注射疫苗加強針與聖誕節結合，創作出的人偶一經展出，就獲得了好評。

這一在疫情中創作出的藝術品，在舊金山與聖荷西的多個展覽館展出。展出期間，引起了瀏覽民眾的共鳴。大家沒有想到的是，灰暗的疫情生活，被這麼有趣的方式記錄了下來。

許喬伊說，每個人偶塑像大多是16吋高，每個作品需要花費大約60個小時來建模、3D 打印和組裝。 她回顧說，兩年來近百個人偶的製作都是利用在家工作的時間完成的，「沒想到兩年後我們還是居家工作，我想我的創作會一直持續下去」。

目前，Joycebot人偶並未投入到商業用途。 許喬伊說，創作之初只是想記錄時間和事件，疫情期間在家工作看到很多新聞的報導之後，就很有創作靈感，她並沒有想創作之後會產生怎樣的效果，或是要有怎樣的用途，很多觀眾把她的創作譽為因疫情而誕生的藝術。

3D人偶反映疫情生活（圖片由 Joyce Hsu提供）
3D人偶反映疫情生活（圖片由 Joyce Hsu提供）
亞裔婆婆遇襲被用在了藝術Joycebot的創作中。（ Joyce Hsu提供）
亞裔婆婆遇襲被用在了藝術Joycebot的創作中。（ Joyce Hsu提供）

疫情 東京奧運 聖誕節

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