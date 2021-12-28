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香港藝人呂珊聖誕訪華埠 送演唱會門票

記者李怡 / 舊金山報導
香港靚聲歌后呂珊（右一）、歌影視藝人蘇姍（右二）與金山警員互動。（記者謝潤琴／攝影）
香港靚聲歌后呂珊（右一）、歌影視藝人蘇姍（右二）與金山警員互動。（記者謝潤琴／攝影）

12月25日正值聖誕節的當天下午3時，寒風冽冽，細雨綿綿。香港知名女藝人呂珊（Rosanne Lui）偕同香港歌影視純醇美歌后蘇姍，在「珊珊友星有聲演唱會」主辦單位負責人陪同之下，冒著寒風細雨蒞臨舊金山華埠舊呂宋巷（Ross），親自向市民派贈由WD Production送出的50張演唱會門票。金門幸運簽語餅公司東主陳展明同時送贈50張簽語餅禮券及環保袋。演唱會於26日周日舉行。

來自香港的知名藝人呂珊、蘇姍探訪華埠，來到舊呂宋巷，把120張演唱會的門票藏在簽語餅內，讓來華埠的遊客、街坊鄰居不落空的抽獎，與華埠巡警、長者、孩童共享節日歡樂。

舊金山僑社領袖親臨歡迎香港著名藝人呂珊等一行獻藝舊金山灣區。（記者謝潤琴／攝影）
舊金山僑社領袖親臨歡迎香港著名藝人呂珊等一行獻藝舊金山灣區。（記者謝潤琴／攝影）

加州參議員威善高（Scott Wiener）送來賀狀。當日，美化華埠行動委員會主席勞微笑、董事陳展明；北加州廣府人聯誼總會創會會長張冠榮、副會長廖順娥；中華前總董黃楚文；南海福蔭堂總理陸潮基；中華慧妍總會會長徐蘭英、董事柯維玲等僑社領袖前來歡迎呂珊一行，一睹靚聲天后呂珊和歌影視醇美歌后蘇姍之風采。

舊金山中央警局也有警員前來維持秩序。以上100份獎品，藏在呂珊小姐親手製作的簽語餅內，一一派送到市民手中。呂珊已於12月26日（星期日）下午3時在Hard Rock 舉辦的「珊珊友星有聲演唱會」群星獻唱金曲妙韻陪你賀聖誕，為傳承中華文化，繁榮經濟，促進兩地文化交流發揮橋梁作用。

華埠 香港 加州

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