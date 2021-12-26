華人形象專家許淑晶：穿出個人風格，不一定要穿貴

許淑晶建議，大家可以重新整理衣櫃，分門別類將衣服配件嘗試搭配。（記者李榮／攝影）

知名造型師、在政商界有深厚人脈的凱薩琳時尚創意集團國際領袖學院院長許淑晶，在聖誕假期前訪問灣區，參加世界華人 工商婦女企管協會北加州 分會的講座，主題為「與國際接軌的個人形象及禮儀」。許淑晶表示，個人的形象塑造非常重要，第一印象常就決定事情的成功與否；建議大家在穿著打扮上多花點心思，「不要覺得小細節不重要，其實很多時候非常關鍵。我們不一定要穿很貴，但是要穿出自己的風格。」

許淑晶早年從事珠寶設計與花藝設計，後來發現許多客人有搭配珠寶與服裝的需求，於是跨入形象設計的領域，成為知名的形象造型師，創辦凱薩琳時尚創意集團，許多政商名人都是她的客戶。她自己也成為精品秀展的常客，先前還曾受邀擔任小巨蛋四海同心國慶慶典主持人之一。

「形象問題，很多人不覺得很重要，但是其實非常要緊。例如在找工作時，面試主管常常能在頭幾分鐘就確定要不要用此人。」許淑晶強調，「主管看過的人非常多，跟你講幾句話，看面試者的穿著打扮，就大概知道這人適不適合這個公司。」

許淑晶表示，相信很多人都有許多衣服、包包、鞋子，買了之後根本很少穿，甚至吊牌都還沒有剪、是全新的。她建議，每個人回家後先重新整理衣櫃，看看能不能搭配出不一樣的風格，「要願意改變，打破平常的風格，嘗試新的可能。慢慢告訴自己多嘗試。像是女生的包包、外套、絲巾、帽子，可以試著選一個比較鮮豔的顏色，搭配試試看，不要讓別人覺得一成不變。」

「你就是自己的個人的品牌。」許淑晶舉例，就像如果從事保險業，專著表現不夠專業，很可能就讓客戶感覺不夠有說服力。事實上，品牌包括個人的談吐、穿著打扮、禮儀，以及對生活品質的要求，小地方可以讓別人感覺完全不一樣。好比說，有些人在餐廳吃完飯將剩菜帶回家後，總是直接放在外帶盒子裡熱了就吃。然而，其實最好還是應該將菜餚拿出來放在盤子裡，漂漂亮亮享用食物，養成好的品味習慣，「這也是一種對生活品質的要求。」

許淑晶說，穿著搭配適當，讓人感覺光鮮亮麗，「你自己的風水也就會好。」每個人都有適合的搭配，看要怎麼樣凸顯風格。另外，像是基本款的黑色套裝每個人都有，但透過配件就可以適合不同場合的需要，例如參加晚宴，同樣一套白天穿的黑色套裝，換上了亮色高跟鞋，或者變化一下皮包的款式與顏色，就會有完全不一樣的感覺。

包括駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、僑務委員魏德珍、世界台灣商會聯合總會前總會長林貴香、僑務諮詢委員林身影等人都前往許淑晶的講座致意。世界華人工商婦女企管協會北加 州分會會長胡威妮表示，專業的形象包裝與外表穿搭非常重要，許淑晶是重量級的形象設計師，沒想到能到北加州分會親自分享穿搭與形象設計的訣竅，聽眾都獲益良多。