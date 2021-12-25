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三民主義大同盟改選 鄭積森連任理事長

記者李榮／灣區報導
舊金山灣區三民主義統一中國大同盟第29屆改選，鄭積森（前排中）連任理事長。（三民主義大同盟提供）
舊金山灣區三民主義統一中國大同盟第29屆改選，鄭積森（前排中）連任理事長。（三民主義大同盟提供）

舊金山灣區三民主義統一中國大同盟舉行第29屆理事改選，邀請中評委李學英、總支部書記長陳伯豪、榮譽主席張人睿共同主持。開票結果出爐，鄭積森當選理事長，呂玉貞、毛小苓任副理事長。

理事當選理事名單如下：楊昆山、毛小苓、鄭積森、于愛珍、鄭志剛、呂明濂、張福生、鄭大為、林鴻堃、呂玉貞、譚益才、杜兆明、王維、朱季光、林俊翔、曾勝男、丁明達、張漢華、葉慶民、藍禹鵬、冦惠風、魏德珍、周洪、王芳蘭、藍海、張琴、蘇莊，共27名。

榮譽理事長張人睿表示，第28屆理事會的正副理事長和全體理事的合作無間，多次舉辦及參加社團活動。今年雖然因疫情影響，無法舉辦實體春宴和其他聚會，但仍如期在網上舉行會議、推動盟務，還多次參加視訊愛國活動，與灣區各友好社團保持互相支援。本屆理事選舉為通訊投票，寄發和回收選票委託楊昆山辦理，正副理事長完全保持中立。選舉結果出爐，鄭積森、呂玉貞、毛小苓獲多數票支持，當選連任，實至名歸。

鄭積森發表當選感言時指出，因疫情影響第28屆延任一年，感謝理事們的合作及支持。大家也在本屆結束前出版了一本圖文並茂的特刊，包括理事們發表的文章和三年來活動的留影，「現在又承蒙大家的支持與愛護當選連任，一定繼續遵守章程，大公無私，執行理事會決議案和謀求本盟的發展。在疫情問題未解決和舊金山市華埠治案未改善前，本盟為理事安全考量，將盡量利用網路會議，減少到華埠集會。」

鄭積森並表示，由於三民主義統一中國大同盟2023年時、第35屆北美洲三民主義大同盟年會將在舊金山灣區舉行，「這是一項榮耀也是重大責任，將和各位理事研商擬訂計畫，盡心盡力把它辦好。」

疫情 灣區 舊金山

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