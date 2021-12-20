台灣4大公投／李漢文：國民黨與中共是2大輸家

台灣論壇總召李漢文分析，公投結果可以看出國民黨與共產黨是大輸家。（記者李榮／攝影）

「公投 險勝啊！四個不同意，全都過關了。我們大家先前的努力是值得的。」台灣四項公投案結果18日正式出爐，四案均以很接近的票數未通過。台灣論壇總召、小英後援會總召李漢文19日高興地說，台灣人民在這次的公投結果中所展現出來的民主體現值得歡呼，「勝者不驕、有夢相隨，台灣人民將信任與盼望放在民進黨 執政黨的肩膀上，希望民進黨執政黨繼續帶領台灣人民有個更明亮的未來。這次選舉結果也可以看出，基本還是形成意識形態的大對決，而「中國國民黨 」與「中國共產黨」則是兩個大輸家。

李漢文分析，這次投「四個同意」的民眾多集中在台北、基隆、新竹市、新竹縣、桃園、苗栗、南投、台東、花蓮、金門、澎湖、連江縣，「苗、竹、北縣市的民眾過半數以上都投同意，中部拉拒，還好南部縣市與屏東，穩住大局。高雄市和台南市兩大票倉，不同意呈現壓倒性的多數，也讓民進黨政府的執政理念可以繼續推動。」

她認為，從結果論，這次選舉可以看作又一次的意識型態對決，以濁水溪為分界線的地域態勢明顯。

李漢文並指出，這次公投案的兩大輸家其實是中國國民黨與中國共產黨，「國民黨把反萊豬公投跟其它三項公投綁在一起，這本身就是一個錯誤。因為反萊豬公投意外的引發了反美和台灣對外經貿發展爭議，引發年輕人與其他商業階層的反彈。」

此外，從最近幾次選舉更可看出，中國共產黨也根本可以說是民進黨的助選員，「每次在台灣重要關鍵時刻都會插嘴講話，好似啦啦隊幫忙國民黨助攻。實際上卻讓台灣人民更靠近民進黨，因為台灣人民厭惡共產黨。」