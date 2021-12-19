北美洲台灣人教授協會北加州分會 王智弘接任會長

王智弘博士接棒現任會長，前台灣高速網絡及計算機中心葉俊雄教授擔任下屆會長。（記者王子涵／攝影）

北美洲台灣人教授協會北加州分會周六（18日）在南灣台灣會館，召開演講活動及會長交接典禮。史丹福醫學院教授王智弘博士（Dr. Jason Wang）將接棒會長、前台灣高速網絡及計算機中心葉俊雄教授將擔任下屆會長。

王智弘博士14歲到美國讀書，畢業於麻省理工學院，並得到了哈佛醫學院博士學位，曾任舊金山加大兒童醫師，現任史丹福大學醫學院副教授兼醫療預防及成果政策研究中心主任。

交接儀式上，僑務委員會委員長童振源以視訊的方式，向王智弘博士擔任新一屆北美洲台灣人教授協會北加州分會會長表達祝賀。駐舊金山台北經濟文化辦事處處長賴銘琪、金山灣區華僑文教中心主任閻樹榮向滿任會長葉俊雄頒發感謝函，並贈予禮物。

王智弘發表了主題為「面對新冠疫情時代，迎接台灣的新機會」的演講，並解答了有關新型變種病毒Omicron 的提問。

王智弘表示，從目前觀察的數據來看，感染Omicron病毒患者的症狀是相對較輕的，他呼籲大家盡快施打加強針，將抗體水平繼續維持在較高水平。「我們現在的情況是和兩年前完全不一樣的，當時沒有疫苗 和口服藥，只能依賴醫院和呼吸機。而現在疫苗已經出來至少八九個月了，如果還沒有施打加強針，請盡快施打。」

聖他克拉拉縣衛生局官員周四（18日）也曾表示，將會密切關注世界上疫苗注射率較高的國家，如丹麥，瑞士等，來預測Omicron在灣區發展的情況。衛生局長柯迪（Sara Cody）說，Omicron很可能會「淹沒」聖縣。很多居民對於這種具有突破性傳染能力的新型變種病毒感到擔憂，並開始對疫苗的有效性產生質疑。王智弘表示，施打疫苗猶如開車係好了安全帶，但是這不能避免車禍，但會避免受到嚴重傷害。

王智弘表示，目前Omicron病毒所表現出來的毒性弱於上一代變種病毒德爾塔（Delta），致死率也較低，不過還需要長時間的研究和觀察。王智弘說：「在不同國家，不同的醫療條件下，致死率可能會有不同。」

最後，史丹福醫學院教授燕惠亞（Dr. Sophia Yen）就生育控制等議題發表了演講。