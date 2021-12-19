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金山灣區華僑文教中心 歡送李盈興副處長、閻樹榮主任

記者王子涵／聖荷西報導
眾嘉賓為李盈興、閻樹榮送禮道別。（記者王子涵／攝影）
眾嘉賓為李盈興、閻樹榮送禮道別。（記者王子涵／攝影）

金山灣區華僑文教中心周五（17日）召開歡送李盈興副處長暨閻樹榮主任惜別晚會。當晚，包括舊金山台灣聯誼會、北加州台灣工商會、台灣文化體育協會等30多個社團超過300人參加，向李盈興副處長和閻樹榮主任的辛勤付出表達敬意和感謝。

賴銘琪處長致辭表示，十分感謝林副處長和賴主任對自己工作的支持。賴銘琪說：「去年8月2日我來到舊金山，那時疫情嚴峻，每個人都帶著口罩。幸好有林副處長和賴銘琪主任幫助，才盡快地了解各僑社的情況。」 賴銘琪祝願二位回國之後順心如意，工作順利。

李盈興演唱歌曲。（記者王子涵／攝影）
李盈興演唱歌曲。（記者王子涵／攝影）

李盈興表示，在賴銘琪處長的領導和各位僑團朋友的幫助下，這幾年僑胞在科技、經濟、教育的發展都沒有打折。「特別驕傲的是，我們和僑教中心的同仁一起，努力推動和僑胞之間的聯結工作。」李盈興說。

閻樹榮表示，在三次外派任務中，在舊金山的工作給了他不一樣的感覺。（記者王子涵／攝...
閻樹榮表示，在三次外派任務中，在舊金山的工作給了他不一樣的感覺。（記者王子涵／攝影）

閻樹榮首先感謝所有參與晚會的朋友，特此演唱了一首「特別的愛送給特別的你」獻給大家。「我的心情是十分複雜的，想到不到一個月就可以和家人團聚，心情是很高興的。但同時，馬上要和這麼多在灣區結識的好朋友離別，想到要即將離開你們，所以心情會有一絲憂傷。」閻樹榮表示，十分感謝大家對自己工作的支持。閻樹榮說，「這是我第三次外派，但舊金山卻給我不一樣的感覺。希望可以和大家在台北再次相聚。」

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