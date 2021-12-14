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台灣18日公投 全美台聯會籲「四個都同意」

記者李榮／灣區報導
台灣公投在即，全美台灣同鄉聯誼會呼籲人民展現作主的權利，「四個都同意，台灣更美麗」。（陳建芬提供）
台灣公投在即，全美台灣同鄉聯誼會呼籲人民展現作主的權利，「四個都同意，台灣更美麗」。（陳建芬提供）

台灣四大公投即將在12月18日投票，全美台灣同鄉聯誼會在選前發出聲明，呼籲旅美台灣鄉親應該與所有台灣人民站在一起，讓公投案「四個同意」。全美台聯會指出，18日投票不為個人、不為選舉、也不為政黨，畢竟公投沒有要讓哪個候選人當選，也沒有要哪個政黨贏，「但是希望讓台灣人民都能贏，四個都同意，台灣更美麗」。

全美台聯會現任總會長為灣區的陳建芬。全美台聯會指出，這次四項議題都是全美各地台灣鄉親與台灣人民關心的重點，然而蔡英文政府卻是傾盡所有資源，舖天蓋地進行宣傳戰，「強力放甚至昨是今非的話術，也讓提出公投案的民間團體聲量遭到嚴重壓縮，形成了大小不公平戰爭。」

台聯會更進一步批評：「民進黨政府把人民當成敵人，把民意趨向當成需要殲滅的目標，這種與民為敵的政府，根本背叛了人民，更是民主的叛徒。」

18日的公投共有四項，第一項為反萊豬。全美台灣同鄉聯誼會表示，萊豬是政府法律明定禁止的，更何況幾年前在凱道旁，蔡英文、蘇貞昌等民進黨政治人物才高喊「哪一個總統敢開放萊豬，就要下台」；但現在於凱道另一邊的蔡英文，竟然要讓台灣人吃萊豬。全美台灣同鄉聯誼會的反萊豬，是無論台灣萊豬或進口的萊豬都反對，「我們是真正為台灣人民的健康、保護台灣鄉親。這絕不是一人之私，也不是一黨之私。」

第二項公投綁大選。台聯會表示，公投、大選同一天，省錢又省工；公投、選舉分開，要多花五、六億的台灣人民納稅錢，更讓年輕人需要多跑一天返鄉。民進黨上次公投輸了就改變規則，要讓公投、大選分開投，根本浪費錢又浪費時間。

第三項珍愛藻礁公投。台聯會表示，為了保護地球、保護環境、保護7600多年的藻礁，全美台灣同鄉聯誼會當然與台灣公民團體站在一起。蔡英文幾年前立下「藻礁永存」的牌子並署名，然而現在要破壞藻礁的也是蔡英文。台聯會呼籲台灣人民要用公投票來保護環境、保護地球。

第四項重啟核四。台聯會認為，台灣的電如果足夠，當然可以不要用核電。但問題是電不夠，這幾年就接連發生大停電，明年也預期會缺電，「（這樣的情況下）還要用2025非核家園的口號來關掉所有核電廠、不願重啟核四？這真的是害了台灣。」

全美台灣同鄉聯誼會強調，為了台灣人民健康、民主、環保、拚經濟，希望大家都站出來，展現支持四項公投案的人民意志。因為這次公投真正影響民生、經濟、能源、環境。公投的結果至關重要，希望大家展現人民作主的權利，四張公投票都蓋「同意」。

公投 蔡英文 藻礁

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