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憶陳煥瑛 余淑婷讚她勇為社區發聲「穿衣時尚有風格」

記者劉先進／屋崙報導
州主計長余淑婷形容，陳煥瑛堅持不懈為社區被壓制的人發聲爭取權益，同時穿衣時尚有風格。（記者劉先進／攝影）
州主計長余淑婷形容，陳煥瑛堅持不懈為社區被壓制的人發聲爭取權益，同時穿衣時尚有風格。（記者劉先進／攝影）

阿拉米達縣議員陳煥瑛（Wilma Chan）因交通事故不幸去世，社區震驚。州主計長余淑婷（Betty Yee）形容，陳煥瑛堅持不懈為社區被壓制的人發聲爭取權益，同時穿衣時尚有風格。

余淑婷表示，在陳煥瑛去世後，她注意到許多新聞形容陳煥瑛是個宣導者、一個積極而有效率的開拓者；很多人都會同意，陳煥瑛是一位勇於發聲的人。「我想分享一些關於她的記憶，這些記憶將永遠留在我最喜歡的地方。」

陳煥瑛因交通事故不幸去世，震驚社區。（記者劉先進／攝影）
陳煥瑛因交通事故不幸去世，震驚社區。（記者劉先進／攝影）

余淑婷說，陳煥瑛喜歡時尚，擔任州議員時，常評論州議會同事的著裝，尤其是州議員米頓（Carole Migden）。她總是說，米頓穿著最好的褲子。「這或許提醒我們，她們兩個都是東海岸女孩吧？（陳煥瑛出生於東岸波士頓）」

余淑婷說，女性是時尚的，陳煥瑛有自己的風格，她的穿著時尚，總被其他同事關注。有一次，在州議會的活動上，陳煥瑛有些遲到，「我很快盯上了陳煥瑛的風衣底部，裝飾著類似於活頁夾的東西，她的內襯意外地解開了。我走到她面前，只是為了親眼看看，當時感覺心中酸酸的（指嫉妒）。」余淑婷邊說，邊展示自己的衣服，類似於陳煥瑛當時的著裝。

余淑婷表示，她回憶這段故事，並非為了讓陳煥瑛難看，而是表達其中的象徵意義，描述陳煥瑛是怎樣一位女性。「在她的職業生活中，在她廣泛的政策成就中，這是對她的描述。」

余淑婷回憶，在州議會大樓，很多同事都會找到陳煥瑛，希望她投票支持自己的法案。「如果你能贏得她的投票，她不僅會支持你的法案，而且會成為法案的代言人。因為她非常熱情。當時，很多人都會在走廊中找到陳煥瑛，描述法案，她會耐心的傾聽，眼睛裡閃爍著光芒。」

余淑婷說，當陳煥瑛代表社區中被壓制、被消聲的民眾發聲時，她會堅持不懈，為經歷住房不安全、食品不安全而生活貧困的人表達訴求，以卻確保這些人的利益在政策制定中不缺席。這些努力，不僅僅是為了應對這些民眾在日常生活中的挑戰，也是為了確保他們能有一個健康和光明的未來。

在余淑婷記憶中，陳煥瑛排除萬難推動法案的通過，她曾與製造業鬥爭，以確保水中沒有鉛。當時，每個水龍頭和管道製造商都衝進州議會投票反對該法案。但陳煥瑛確保法案通過，時任州長史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）將其簽署為法律。沒人像她一樣戰鬥。

余淑婷說，陳煥瑛對家人無條件的愛意，也不會沉默。「她將繼續為我們所有人祝福，願她的生命繼續激勵所有人，確保我們每一天都努力工作，讓社區成為一個更好的地方，一個每個人都可以稱之為家的地方。」

時尚 投票 波士頓

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