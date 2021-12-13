金山灣區國慶委員會元旦升旗 訂在僑教中心

金山灣區中華民國國慶委員會舉辦感恩餐會。（記者李榮／攝影）

金山灣區中華民國 國慶委員會圓滿舉行今年慶祝中華民國國慶升旗等活動，舉辦感恩餐會，同時也宣布慶祝中華民國111年元旦的南灣地區升旗典禮，訂於明年1月1日（周六）上午10時在金山灣區華僑文教中心舉行。會後還會有新春元旦團拜以及美味點心分享，希望僑胞踴躍參加，一起慶祝元旦。

包括舊金山經文處長賴銘琪、副處長李盈興、僑務委員呂玉貞、李文雄、王龍文、魏德珍、展望未來基金會（Benefit Tomorrow Foundation）共同創辦人陳鈞亞、梅毅端等人都參加當日感恩活動。金山灣區中華民國國慶委員會主任委員林美蓮表示，第44屆國慶委員會順利進行工作，感謝經文處長賴銘琪處同仁的支持，以及僑委會的補助與僑教中心的幫忙。

另外也感謝僑社給予國慶委員會的力量，還有秘書長王進德、財務長呂玉貞等委員會義工，以及宋貞、馬蒨君等人對國慶委員會廣告的努力。更感謝所有委員義工的付出，與媒體一直以來的支持。

賴銘琪表示，疫情 改變全世界的生活，但是金山灣區慶祝國慶的濃度還是依舊。國慶籌備委員會是大家庭，大家一起支持中華民國、支持台灣，期待國慶活動一年比一年更大、更成功。

即將任滿離任的李盈興也說，這應是他到任六年以來最後一次參加國慶活動，感謝僑胞的支持，「舉辦活動這麼困難、事情那麼多，但是沒有人退卻，精神非常可佩。」