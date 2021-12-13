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金山灣區國慶委員會元旦升旗 訂在僑教中心

記者李榮／密爾比達報導
金山灣區中華民國國慶委員會舉辦感恩餐會。（記者李榮／攝影）
金山灣區中華民國國慶委員會舉辦感恩餐會。（記者李榮／攝影）

金山灣區中華民國國慶委員會圓滿舉行今年慶祝中華民國國慶升旗等活動，舉辦感恩餐會，同時也宣布慶祝中華民國111年元旦的南灣地區升旗典禮，訂於明年1月1日（周六）上午10時在金山灣區華僑文教中心舉行。會後還會有新春元旦團拜以及美味點心分享，希望僑胞踴躍參加，一起慶祝元旦。

包括舊金山經文處長賴銘琪、副處長李盈興、僑務委員呂玉貞、李文雄、王龍文、魏德珍、展望未來基金會（Benefit Tomorrow Foundation）共同創辦人陳鈞亞、梅毅端等人都參加當日感恩活動。金山灣區中華民國國慶委員會主任委員林美蓮表示，第44屆國慶委員會順利進行工作，感謝經文處長賴銘琪處同仁的支持，以及僑委會的補助與僑教中心的幫忙。

另外也感謝僑社給予國慶委員會的力量，還有秘書長王進德、財務長呂玉貞等委員會義工，以及宋貞、馬蒨君等人對國慶委員會廣告的努力。更感謝所有委員義工的付出，與媒體一直以來的支持。

賴銘琪表示，疫情改變全世界的生活，但是金山灣區慶祝國慶的濃度還是依舊。國慶籌備委員會是大家庭，大家一起支持中華民國、支持台灣，期待國慶活動一年比一年更大、更成功。

即將任滿離任的李盈興也說，這應是他到任六年以來最後一次參加國慶活動，感謝僑胞的支持，「舉辦活動這麼困難、事情那麼多，但是沒有人退卻，精神非常可佩。」

中華民國 灣區 疫情

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