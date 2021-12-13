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為警察打氣 亞裔美好社區促進會送台式便當

記者李榮／金寶市報導
亞裔美好社區促進會到警局送台式便當，表達亞裔社區的支持，也替員警打氣。（記者李榮／攝影）
亞裔美好社區促進會到警局送台式便當，表達亞裔社區的支持，也替員警打氣。（記者李榮／攝影）

近來治安事件頻傳，為了鼓勵辛苦維持治安的警察，「亞裔美好社區促進會」（AABC）會長高蕙玲與促進會創辦人陳朝全、賴淑娜夫婦，以及薩拉度加市長趙嬿等人，到金寶警察局贈送台式便當與飲料，感謝警局長期在社區保障居民的安全。陳朝全與賴淑娜夫婦指出，警察的工作非常辛苦且重要，也希望透過送餐活動，讓主流社會知道亞裔同樣也會積極參與並回饋社區，並且不吝惜表達敬意與感謝。

亞裔美好社區促進會的宗旨是建立並凝聚亞裔美籍人士的力量，充分發揮亞裔對周遭社區事務的關心，並且推動奉獻與回饋，希望各族裔能相互瞭解。

亞裔美好社區促進會會長高蕙玲表示，灣區的治安問題相當令人關注，警務人員的工作非常繁重。亞裔美好社區促進會覺得應該以實際行動鼓勵警察，讓他們感受到社區的溫暖。

她表示，除了金寶市警局以外，亞裔美好社區促進會已經去過薩拉度加、山景城、聖他克拉拉縣警局、聖他克拉拉市警局等不同縣市的警局送餐。之後促進會也還會去桑尼維爾警局表達感謝之意。

賴淑娜表示，協會是今年啟動替警局送餐的活動，「因為治安不好，民眾特別關心，而警察士氣也受到打擊。我們應該要來打氣。」

她指出，亞裔在美國主流社會的地位與影響力還有待加強，希望透過組織這些關懷活動，團結社區並發揮力量。除了各式回饋社會的行動以外，亞裔美好社區促進會也支持亞裔候選人在政治上爭取席次、替亞裔發聲，也促進族群之間的互相了解。

亞裔 警察 灣區

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